'Это немыслимо': Орбан истерит из-за планов вступления Украины в ЕС

Виктор Орбан не видит "ни одного аргумента", который бы оправдывал расширение Евросоюза за счет Украины.

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Виктор Орбан против вступления Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что заявил Орбан:

Нынешняя ситуация не позволяет Украине стать членом ЕС

Нет "ни одного аргумента", оправдывающего расширение ЕС за счет Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас выступает против вступления Украины в Европейский Союз.

Как подчеркнул он в эфире венгерского Radio Kossuth, нынешняя ситуация не позволяет стране стать членом ЕС, а такой шаг может негативно сказаться на экономике Венгрии.

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"Я, например, против", - заявил Орбан в ответ на вопрос о том, будет ли обсуждаться на саммите ЕС на следующей неделе вопрос вступления Украины.

Он также отметил, что пока не видит "ни одного аргумента", который бы оправдывал расширение Евросоюза за счет Украины с точки зрения венгерских интересов. В то же время Орбан признал, что его позиция может измениться в будущем:

"Я не смею сказать, что всегда и навсегда, никогда, потому что кто знает, что принесет история, никто, кроме Бога, не знает, но я могу сказать одно точно, что здесь и сейчас это немыслимо", - сказал он.

Орбан добавил, что интеграция Украины в ЕС может серьезно подорвать венгерскую сельскохозяйственную сферу и национальную экономику в целом.

Ранее Орбан обрушился на еврочиновников из-за Украины. "Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет", утверждает премьер-министр Венгрии.

Напомним, как сообщал Главред, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил чиновников Евросоюза в "разрушении Европы" и упрекнул в помощи Украине.

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что Венгрия может добиться отмены санкций ЕС против России, если транзит российского газа через территорию Украины не будет восстановлен.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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