Бассейн, пальмовая аллея, гараж: у Орбана нашли незадекларированный замок за €45 млн

О чем речь:
- Журналисты разоблачили роскошный особняк Орбана
- Премьер-министр Венгрии живет в роскоши, а заявляет о скромности
- Орбан имеет довольно богатых близких
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который возглавляет правительство с 2010 года и известен своей дружбой с Путиным, на публике демонстрирует скромный образ жизни. Однако его близкое окружение за последние 15 лет существенно обогатилось, инвестируя во дворцы, роскошные отели и элитные гольф-клубы, пишет Francetvinfo.
Журналисты и оппозиционные политики обнаружили секретный дворец, которым уже пользуется Орбан. Здание можно увидеть только с воздуха, и оно поражает своими масштабами - 6000 квадратных метров.
"Там несколько бассейнов, пальмовая аллея, подземный гараж, тоннель, бальный зал и огромная библиотека. Это мини-Версаль", - заявил Акош Гадгази, депутат венгерской оппозиции, благодаря своей пилотской лицензии он неукоснительно документирует ход строительных работ.
Ранее это поместье принадлежало Австро-Венгерской империи, а сейчас оно перешло в собственность отца Виктора Орбана. Стоимость резиденции оценивают в 15 миллионов евро, но происхождение средств на ее приобретение остается загадкой.
"За такой скандал в нормальной демократии правительство бы упало", - заявляет Акош Гадгази.
В то же время сам Орбан официально не имеет большого состояния, но его родственники ведут успешный бизнес:
- Его зять владеет роскошным замком, превращенным в приемный зал, а также управляет десятками дорогих отелей в Будапеште, которые были приобретены при поддержке банков, лояльных к власти.
- Отец Орбана заработал миллионы, поставляя камень для государственных строительных проектов.
Несмотря на все эти факты, Виктор Орбан позиционирует себя как простого политика.
"В своем небольшом доме в Фельчуте, деревне, где он вырос, его каждый год показывают в официальных СМИ, когда он коптит ветчину. Рядом он построил стадион на 5000 мест, хотя в селе проживает всего 1500 жителей", - пишет издание.
Виктор Орбан - последние новости
Как сообщал Главред, недавно Виктор Орбан заявил, что называет Россию агрессором. Вроде бы у Венгрии есть все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель.
В то же время журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк убежден, что Орбан больше не будет блокировать санкции против РФ. Он выдвинул предположение, что на изменение позиции премьер-министра Венгрии повлияла позиция нового президента США Дональда Трампа.
В свою очередь генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун высказал мнение, что 24 февраля 2022 года Орбан и Путин могли договориться. Имеется в виду возможная оккупация части Украины.
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