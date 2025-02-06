Бассейн, пальмовая аллея, гараж: у Орбана нашли незадекларированный замок за €45 млн

Журналисты раскрыли тайную резиденцию Орбана.

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Венгерский премьер имеет секретный дворец / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Акош Гадгази

О чем речь:

Журналисты разоблачили роскошный особняк Орбана

Премьер-министр Венгрии живет в роскоши, а заявляет о скромности

Орбан имеет довольно богатых близких

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который возглавляет правительство с 2010 года и известен своей дружбой с Путиным, на публике демонстрирует скромный образ жизни. Однако его близкое окружение за последние 15 лет существенно обогатилось, инвестируя во дворцы, роскошные отели и элитные гольф-клубы, пишет Francetvinfo.

Журналисты и оппозиционные политики обнаружили секретный дворец, которым уже пользуется Орбан. Здание можно увидеть только с воздуха, и оно поражает своими масштабами - 6000 квадратных метров.

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"Там несколько бассейнов, пальмовая аллея, подземный гараж, тоннель, бальный зал и огромная библиотека. Это мини-Версаль", - заявил Акош Гадгази, депутат венгерской оппозиции, благодаря своей пилотской лицензии он неукоснительно документирует ход строительных работ.

Виктор Орбан - инфографика / Главред

Ранее это поместье принадлежало Австро-Венгерской империи, а сейчас оно перешло в собственность отца Виктора Орбана. Стоимость резиденции оценивают в 15 миллионов евро, но происхождение средств на ее приобретение остается загадкой.

У Орбана нашли замок / фото: тг-канал Главред

"За такой скандал в нормальной демократии правительство бы упало", - заявляет Акош Гадгази.

В то же время сам Орбан официально не имеет большого состояния, но его родственники ведут успешный бизнес:

Его зять владеет роскошным замком, превращенным в приемный зал, а также управляет десятками дорогих отелей в Будапеште, которые были приобретены при поддержке банков, лояльных к власти.

Отец Орбана заработал миллионы, поставляя камень для государственных строительных проектов.

Несмотря на все эти факты, Виктор Орбан позиционирует себя как простого политика.

"В своем небольшом доме в Фельчуте, деревне, где он вырос, его каждый год показывают в официальных СМИ, когда он коптит ветчину. Рядом он построил стадион на 5000 мест, хотя в селе проживает всего 1500 жителей", - пишет издание.

Виктор Орбан - последние новости

Как сообщал Главред, недавно Виктор Орбан заявил, что называет Россию агрессором. Вроде бы у Венгрии есть все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель.

В то же время журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк убежден, что Орбан больше не будет блокировать санкции против РФ. Он выдвинул предположение, что на изменение позиции премьер-министра Венгрии повлияла позиция нового президента США Дональда Трампа.

В свою очередь генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун высказал мнение, что 24 февраля 2022 года Орбан и Путин могли договориться. Имеется в виду возможная оккупация части Украины.

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