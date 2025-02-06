Единственный авианосец РФ обречен: почему гордость Путина больше не выйдет в море

"Адмирал Кузнецов" в строй вернется не скоро, сообщают аналитики.

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Единственный авианосец РФ застрял в вечном ремонте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: kremlin.ru

О чем речь:

Российский авианосец "Кузнецов" рискует так никогда и не заработать

Россия тратит миллиарды на корабль, прокачивая коррупционную схему

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который уже семь лет находится в ремонте, может так и не вернуться в строй. Как сообщает Defence Express, истребители Су-33, входившие в состав авиагруппы авианосца, сейчас используются для сопровождения стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Единственное судно такого класса в составе ВМФ РФ имеет стратегическое значение для пропаганды, но его реальное техническое состояние ставит под сомнение возможность выхода в море.

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Издание обращает внимание, что часть летчиков, способных работать с палубы "Кузнецова", уже на пенсии. Остальные пилоты давно не практиковались в посадке на корабль, что требует повторного обучения в течение как минимум года.

"Адмирал Кузнецов" / Инфографика - Главред ​

Несмотря на многолетний ремонт и колоссальные расходы, РФ стремится вернуть авианосец в строй, поскольку он является важным элементом пропаганды. Российские СМИ ранее сообщали о подготовке пилотов, однако, по факту, тренировки так и не происходят.

Единственная база для обучения морской авиации расположена в оккупированном Крыму, возле города Саки. Однако истребители Су-33 вместо тренировок на полигоне базируются в Мурманской области, где используются для сопровождения стратегической авиации.

По данным СМИ, в России осталось лишь около 17 Су-33, которые когда-то составляли авиакрыло "Кузнецова". В конце 2023 года стало известно, что их передали Северному флоту для формирования нового авиакорпуса, что фактически означает признание несостоятельности авианосца вернуться в строй.

По мнению экспертов Defence Express, ремонт "Адмирала Кузнецова" превратился в коррупционную схему, а сам корабль, скорее всего, так и останется в доках. Очередные проблемы лишь затягивают процесс восстановления, и выход авианосца в море выглядит маловероятным.

Корабль "Адмирал Кузнецов" - последние новости

Как сообщал ранее Главред, по данным ГУР, авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" в аварийном состоянии. Корабль нельзя спускать на воду.

Кроме этого, еще до начала полномасштабного вторжения, у РФ загорелся этот горе-"авианосец". Тогда ущерб, причиненный огнем "Адмиралу Кузнецову", оценивался в 95 миллиардов рублей (1,53 млрд долларов).

Вскоре СМИ выяснили, почему на авианосце "Адмирал Кузнецов" начался пожар. Оказывается, экипаж крейсера Адмирал Кузнецов мог не позаботиться о сборе мусора перед проведением пожароопасных работ, выяснили журналисты.

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