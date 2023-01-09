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Единственный авианосец РФ Адмирал Кузнецов в аварийном сотоянии, его нельзя спускать на воду — ГУР

9 января 2023, 13:42
Судно больше не способно перемещаться своим ходом. Специалисты судоремонтного завода не могут даже приблизительно назвать сроки его восстановления.
Крейсер
Крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии / Фото function.mil.ru

Единственный российский авианосец – тяжелый авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов" – находится в аварийном состоянии. Корпус корабля настолько подвергся коррозии, что судно нельзя спускать на воду, а специалисты судоремонтного завода, где сейчас находится авианосец, не могут дать даже приблизительных сроков его восстановления. О проблемах с российским военным кораблем сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Крейсер "Адмирал Кузнецов" в настоящее время судно находится на 35 судоремонтном заводе в Мурманске. Корабль не способен передвигаться своим ходом. Переместить его с помощью буксиров также невозможно из-за критического состояния корпуса корабля.

"Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" в принципе не позволяет спускать его на воду, ведь оно с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет", - говорится в сообщении.

При обследовании водолазными командами корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри.

В ГУР МО сообщили, что должностные лица 35-го судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел.

В итоге командование флота выдвинуло штрафные санкции на полтора миллиарда рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. Предприятие же, в свою очередь, предоставило документ, где указано, что завод не виноват в доведении "Адмирала Кузнецова" до плачевного состояния.

"С высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, которое осуществляло надзор за ходом работ", — отметили в ГУР, добавив при этом, что на сегодняшний день не существует даже примерных сроков возвращения авианосца на службу.

Как сообщал Главред, в конце декабря 2022 года на территории ремонтного завода Звездочка произошел пожар крейсере Адмирал Кузнецов. Возгорание произошло во время ремонта. По его словам, ущерба и пострадавших нет. Сработала пожарная система корабля и огонь потушили.

В ночь на 4 января партизаны в Сибири в районе Красноярска остановили движение поездов на железной дороге, в том числе военных эшелонов РФ.

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