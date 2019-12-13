"Куча мусора": СМИ выяснили, почему на "авианосце" Адмирал Кузнецов начался пожар

На "авианосце" Адмирал Кузнецов пожар мог произойти из-за мусора, узнали журналисты / peacekeeper.ru

Пожар на единственном авианесущем крейсере Российской Федерации - Адмирал Кузнецов - произошел из-за того, что горячая сварочная окалина попала на кучу мусора.

Перед тем, как дать разрешение на проведение пожароопасных работ, экипаж "авианосца" должен был позаботиться об уборке мусора, но, видимо, этого не сделал, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники.

Издание подчеркнуло, что на корабле горячая сварочная окалина должна была упасть на чистый пол, а попала в мусор.

"…Поскольку отходы состояли в основном из ветоши и опилок, которыми рабочие вытирали разлитые во время ремонта смазки, растворители…, мусор воспламенился и трюм сразу заволокло удушливым дымом", - говорится в материале.

В пятницу, 13 декабря, рано утром в экстренных службах сообщили, что на Адмирале Кузнецове ликвидировано открытое горение, пишет ТАСС. По данным агентства, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Ранее стало известно, что 12 декабря на "авианосце" Адмирал Кузнецов произошел пожар. СМИ писали, что пожар начался на второй палубе корабля в энергоотсеке, погиб военный.

Напомним, Адмирал Кузнецов с осени 2018 года находится на ремонте в 35-м филиале судоремонтного завода Звездочка, расположенного на побережье Кольского залива в Мурманске.