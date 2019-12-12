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Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов: СМИ сообщили о первой жертве

12 декабря 2019, 19:55

На "авианосце" Адмирал Кузнецов нашли тело военного, выяснили журналисты.

На крейсере Адмирал Кузнецов найдено тело, узнали журналисты - Новости России
На "авианосце" Адмирал Кузнецов найдено тело, узнали журналисты / @_HOPM

На единственном авианесущем крейсере России - Адмирал Кузнецов - после пожара нашли тело погибшего.

На "авианосце" идут поиски двух пропавших, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

В Telegram-канале Baza говорится, что на Адмирале Кузнецове нашли тело военнослужащего, его фамилия Ролдугин. 

В пресс-службе Северного флота сообщали, что на крейсере во время тушения пожара десять военных отравились продуктами горения.

Напомним, 12 декабря появилась информация, что в российском Мурманске на "авианосце" Адмирал Кузнецов произошел пожар.

СМИ писали, что возгорание началось на второй палубе крейсера в энергоотсеке, огонь охватил сотни квадратных метров и пылающий отсек решили залить водой. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов говорил, что причиной пожара мог стать человеческий фактор

Россия пожар тело авианосец Адмирал Кузнецов крейсер
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