Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов: СМИ сообщили о первой жертве

На "авианосце" Адмирал Кузнецов найдено тело, узнали журналисты / @_HOPM

На единственном авианесущем крейсере России - Адмирал Кузнецов - после пожара нашли тело погибшего.

На "авианосце" идут поиски двух пропавших, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

В Telegram-канале Baza говорится, что на Адмирале Кузнецове нашли тело военнослужащего, его фамилия Ролдугин.

В пресс-службе Северного флота сообщали, что на крейсере во время тушения пожара десять военных отравились продуктами горения.

Напомним, 12 декабря появилась информация, что в российском Мурманске на "авианосце" Адмирал Кузнецов произошел пожар.

СМИ писали, что возгорание началось на второй палубе крейсера в энергоотсеке, огонь охватил сотни квадратных метров и пылающий отсек решили залить водой. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов говорил, что причиной пожара мог стать человеческий фактор.