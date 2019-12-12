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Пожар на единственном "авианосце" РФ: названа возможная причина

12 декабря 2019, 12:13

Спасатели до сих не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова

Крейсер Адмирал Кузнецов
Крейсер Адмирал Кузнецов / minval.az

В российском Мурманске произошел пожар на крейсере Адмирал Кузнецов. Отмечается, что на нем проходили ремонтные работы.

По данным сообщества Актуальная Россия в Twitter, спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова. Сообщается, что именно он отвечал за ремонт на крейсере. Пропавший зашел во время сварочных работ в рубку, но в этот момент произошло возгорание. В то же время, остальные пропавшие живы.

По данным РИА Новости, в результате инцидента пострадали шесть человек, а спасли с корабля семь. При этом медики уточнили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал Интерфаксу, что причиной пожара мог стать человеческий фактор. По его словам, окалина могла попасть на нижние палубы, где находилось демонтированное оборудование и легковоспламеняющиеся жидкости.

Также телеканал РЕН ТВ опубликовал впечатляющие видео пожара на авианесущем крейсере, который пришвартован к причалу. В ролике хорошо видно клубы черного дыма, поднимающиеся над палубой.

Как ранее сообщал Главред, в Краснодарском крае Российской Федерации разбился вертолет Ми-28, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

Россия пожар видео Адмирал Кузнецов Мурманск крейсер
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