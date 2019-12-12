Пожар на единственном "авианосце" РФ: названа возможная причина

Спасатели до сих не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова
В российском Мурманске произошел пожар на крейсере Адмирал Кузнецов. Отмечается, что на нем проходили ремонтные работы.
По данным сообщества Актуальная Россия в Twitter, спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова. Сообщается, что именно он отвечал за ремонт на крейсере. Пропавший зашел во время сварочных работ в рубку, но в этот момент произошло возгорание. В то же время, остальные пропавшие живы.
В Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"— Актуальная Россия (@RussiaActually) 12 декабря 2019 г.
Крейсер загорелся во время ремонтных работ. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo
По данным РИА Новости, в результате инцидента пострадали шесть человек, а спасли с корабля семь. При этом медики уточнили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал Интерфаксу, что причиной пожара мог стать человеческий фактор. По его словам, окалина могла попасть на нижние палубы, где находилось демонтированное оборудование и легковоспламеняющиеся жидкости.
Также телеканал РЕН ТВ опубликовал впечатляющие видео пожара на авианесущем крейсере, который пришвартован к причалу. В ролике хорошо видно клубы черного дыма, поднимающиеся над палубой.
Как ранее сообщал Главред, в Краснодарском крае Российской Федерации разбился вертолет Ми-28, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет.