В России рухнул вертолет: СМИ назвали число жертв и возможную причину крушения

В России рухнул вертолет Ми-28, СМИ сообщили о двух жертвах / Скриншот видео с youtube.com

В среду, 11 декабря, в Краснодарском крае Российской Федерации разбился вертолет Ми-28, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

Вертолет разбился около 22:00 в районе аэродрома Кореновск, на борту не было боекомплекта, на земле нет разрушений, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным источника агентства, на борту Ми-28 находились два члена экипажа - никто не выжил. Предварительная версия причины крушения вертолета - сильный туман.

Напомним, в начале сентября в Саратовской области РФ на аэродроме потерпел крушение военный вертолет Ми-8. В российском Минобороны утверждали, что экипаж вертолета смог покинуть борт и не пострадал.