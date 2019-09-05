В России рухнул военный вертолет: названа возможная причина

Сегодня в РФ рухнул военный вертолет Ми-8 / Скриншот

В четверг, 5 сентября, в Саратовской области Российской Федерации на аэродроме разбился военный вертолет Ми-8, экипаж смог покинуть борт и не пострадал.

Вертолет опрокинулся во время разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета, сообщили в российском Минобороны, пишет Интерфакс.

По данным ведомства, крушение Ми-8 могло произойти в результате разрушения одной из стоек шасси борта.

Источник агентства сообщил, что вертолет после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, однако ударился о землю и загорелся, по предварительным данным, удалось спасти несколько человек.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сказал, что инцидент с Ми-8 произошел в поселке Соколовый. "При взлете… загорелся военный вертолет. Он тут же сел. Пожар был потушен. Пострадавших нет", - утверждает чиновник. Ранее сообщалось, что 3 сентября в Ставропольском крае России в безлюдной местности рухнул штурмовик воздушно-космических сил государства Су-25УБ, который летел без боекомплекта.