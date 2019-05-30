На Ровенщине разбился военный вертолет: есть погибшие

Вертолет Ми-8 / УНИАН

Неподалеку от населенного пункта Сестрятин в Радивиловском районе Ровенщины потерпел крушение вертолет модели Ми-8 авиации Сухопутных войск ВСУ.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Сухопутных войск Украины в соцсети Facebook.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (город Броды Львовской области)", – говорится в тексте.

На месте крушения ведут работу сотрудники ГСЧС и правоохранители, а также комиссия из компетентных военных чинов.

По данным портала Цензор, экипаж Ми-8 совершил аварийную посадку, прервав плановый учебный полет. Затем вертолет загорелся. Возгорание удалось ликвидировать в 01:00 четверга, 30 мая.

Напомним, ранее, осенью минувшего года, потерпел крушение украинский истребитель Су-27 - в районе села Уланов в Винницкой области.