Опубликовано видео с места крушения Су-27 под Винницей

Су-27 / 24daily.net

СМИ показали видео с места крушения истребителя Су-27 близ села Уланов в Винницкой области, в результате которого погибли двое пилотов.

Запись опубликовало местное издание "20 минут".

На ней видна воронка, образовавшаяся после падения самолета.

Истребитель Су-27 упал во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов в Винницкой области.

По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. В результате крушения погибли двое пилотов - украинский и американский военнослужащие.

Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Хмельницкой области 8 октября. В них также принимают участие восемь стран: США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.