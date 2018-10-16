В Украине во время учений разбился истребитель Су-27

Су-27, ВСУ / Скриншот видео с youtube.com

Во время военных учений упал самолет Су-27.

Истребитель упал в районе села Уланов Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба.

"Около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27", - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщают, что осуществляются поисково-спасательные мероприятия.

Информации о состоянии пилотов самолета на данный момент нет.

Как сообщалось ранее, украинский Су-27 победил на учениях Clear Sky 2018 американский истребитель.

Двухдвигательный реактивный истребитель-перехватчик четвертого поколения Су-27 был принят на вооружение ВВС СССР в 1984 году. На конец 2017 ВСУ располагали 35 машинами.