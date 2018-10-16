Украинский "Су-27" победил на учениях американский истребитель: опубликовано видео

истребитель "Су-27"

В тренировочном воздушном бою на дистанции от одного до полутора километров украинский истребитель модели "Су-27" одержал победу за счет гораздо большей маневренности и механизации, чем самолет F-15C Eagle, относящийся к Нацгвардии США.

Соответствующая видеозапись учений Clear Sky 2018 было опубликовано на канале "Военное телевидение Украины" на видеосервисе YouTube. Согласно обнародованным данным, в тестах участвовали группы по четыре-пять самолетов с обеих сторон. От Украины в боях принимали участие семь единиц "Су-27М1/УБМ". Нацгвардию США представляли шесть истребителей F-15C Eagle.

К слову, международные учения Clear Sky 2018 продлятся в Украине до 19 октября. В них принимают участие военные из девяти стран, преимущественно входящих в состав блока НАТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть выложили видео пролета американских истребителей в небе над Украиной.