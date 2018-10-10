В Сеть выложили видео пролета американских истребителей в небе над Украиной

Самолеты F-15 / Air Force Technology

В Украине в рамках международных авиационных учений "Чистое небо – 2018" (Clear Sky – 2018) провели полеты звена американских всепогодных истребителей F-15C.

Видеозапись полетов была опубликована на странице командования Военно-воздушных сил ВСУ в социальной сети cebook в среду, 10 октября.

"В воздухе экипажи F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пилоты обеих стран осуществляют ознакомительные полеты на самолетах союзников", — так был подписан видеоролик.

К слову, учения "Чистое небо – 2018" будут проходить по 19 октября в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. В них участвуют в том числе пилоты из ВВС США, Великобритании, Нидерландов, Эстонии, Бельгии и Румынии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина станет участником крупнейших военных учений НАТО.