Украина станет участником крупнейших военных учений НАТО

Военные учения НАТО пройдут в центрах по всей Европе / Фото: Минобороны Литвы

В Норвегии 25 октября стартуют стратегическо-военные учения "Trident Juncture 2018", в которых впервые будут принимать участие представители Вооруженных сил Украину.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью Вооруженных Сил Украины, до 7 ноября продлится выучка с участием 45-тысячного межвидового контингента войск.

"По сценарию учений, многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает вымышленная страна "Муринус", за очертаниями которой легко угадывается наш северный сосед", - отметили в штабе.

Отмечается, что в целом командно-штабная фаза боевой учебы продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах НАТО от итальянской провинции Кампания до норвежских фюльке Тромсё и Финмарк. Кроме 29 стран Альянса в обучении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

"С сентября 5 украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции, они прошли этапы теоретической подготовки и оперативное слаживание и отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере", - сообщили в пресс-центре ВСУ.

Напомним, двумя месяцами ранее на военной базе Вазиани в Грузии стартовали ежегодные учения стран-членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018 с участием украинских военных.