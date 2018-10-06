Украина станет участником крупнейших военных учений НАТО

6 октября 2018, 19:55

Всего в маневрах примут участие свыше 30 стран мира.

Учения НАТО в Литве
Военные учения НАТО пройдут в центрах по всей Европе / Фото: Минобороны Литвы

В Норвегии 25 октября стартуют стратегическо-военные учения "Trident Juncture 2018", в которых впервые будут принимать участие представители Вооруженных сил Украину.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью Вооруженных Сил Украины, до 7 ноября продлится выучка с участием 45-тысячного межвидового контингента войск.

"По сценарию учений, многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает вымышленная страна "Муринус", за очертаниями которой легко угадывается наш северный сосед", - отметили в штабе.

Отмечается, что в целом командно-штабная фаза боевой учебы продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах НАТО от итальянской провинции Кампания до норвежских фюльке Тромсё и Финмарк. Кроме 29 стран Альянса в обучении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

"С сентября 5 украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции, они прошли этапы теоретической подготовки и оперативное слаживание и отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере", - сообщили в пресс-центре ВСУ.

Напомним, двумя месяцами ранее на военной базе Вазиани в Грузии стартовали ежегодные учения стран-членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018 с участием украинских военных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина НАТО ВСУ Норвегия военные учения участие
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:54
"От здоровья мало что осталось": родные Сенцова рассказали, почему он выбрал попытку выжить
20:23
В парламенте предложили лишить наград российских и украинских певцов
20:20
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов: время боя и где смотреть в Украине
19:55
Украина станет участником крупнейших военных учений НАТО
19:49
Глава Еврокомиссии заявил о том, что не готов к ссоре с Россией
19:20
Грузинская церковь сделала заявление по автокефалии для УПЦ Видео
19:05
В ГФС назвали число украинцев, получающих зарплаты в конвертах Видео
18:48
В Черном море Россия уничтожит украинские корабли "за два часа" – Тука
18:12
На Азове нужно срочно ввести международную мониторинговую миссию – Яценюк
17:57
Двойное гражданство: Климкин допустил уголовное наказание для украинцев за второй паспорт
17:50
Клых написал Сенцову письмо
17:20
Президент Литвы диагностировала у России "сильные вспышки ненависти"
16:56
Денег на повышение зарплат нет: более 40% бюджета пойдет на погашение долгов - Счетная палата
16:41
Запорожского чиновника вывезли в багажнике "на лес" и избили
16:27
"Отвратительно, ты же мать": Ким Кардашьян разозлила сеть вульгарным фото
16:19
Чепига-Боширов принимал участие в эскалации событий на Майдане — СМИ Видео
16:00
"Вечная память легенде мировой сцены": Порошенко рассказал о походе на концерт Монсеррат Кабалье Видео
15:48
"Супер стильный и смелый лук!": Леся Никитюк покорила фанатов осенним образом
15:33
Парубий сделал заявление по санкциям против телеканалов NewsOne и "112 Украина"
15:22
В МИД обвинили Будапешт: действует так, словно Закарпатье – его территория Видео
15:00
Синоптики назвали области Украины, которым грозят заморозки Видео
14:44
Макгрегор получит рекордную сумму за бой с Нурмагомедовым Видео
14:43
В Киеве прошла акция за легализацию оружия
14:41
"Неожиданно!": Злата Огневич удивила фанатов сменой имиджа
14:18
"Его шапка пахнет вонючим х**ом": Макгрегор устроил скандал на взвешивании с Нурмагомедовым Видео
14:03
Картина Бэнкси "самоуничтожилась" после продажи на аукционе, опубликовано фото
13:44
"Сердцеед растет": Ирина Билык показала подросшего сына
13:40
Избивавшего людей в харьковском метро копа отпустили домой
13:38
Принц Саудовской Аравии дал нерадужный прогноз для России по нефти
13:21
"То есть сиськи, то их нет": Настя Каменских озадачила фанатов фото в ярком бикини
13:12
Не бойтесь, Путин блефует мнение
13:09
В Сеть слили фото водительских прав "отравителя" Скрипалей Чепиги-Боширова
12:39
Светлана Лобода развеселила фанатов забавным выражением лица
12:35
Болгарская православная церковь отклонила призыв Москвы по автокефалии УПЦ
11:59
Девушка дня Instagram: длинноногая красотка Юлия Фото
11:47
"Власти" Крыма занервничали из-за учений ВСУ в Азовском море
11:27
На Кировоградщине при пожаре погибли три человека
11:14
Монсеррат Кабалье Видео
11:02
"Никто не без греха": нардеп прокомментировал маты в адрес журналиста Видео
11:01
Климкин прокомментировал идею закрытия генконсульств России в Украине
10:43
"После сборной Марса": ФФУ резко ответила на предложение провести матч с Россией
10:34
Порошенко и его перцы цепляются за власть всеми силами своего ожиревшего тела мнение
10:25
"Две белоснежки": Глюкоза похвасталась "зимним" фото
10:17
В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет фестиваль "Из России с любовью"
09:58
Монсеррат Кабалье умерла в клинике — СМИ Видео
09:42
Украина закроет часть Азовского моря
09:25
Бой Нурмагомедов — Макгрегор: россиянин оказался тяжелее ирландца Видео
09:23
В Украине предложили ввести для россиян биометрические визы
09:00
Эксперт рассказал о новом гибридном сценарии Суркова по Украине
08:42
У закона об особом порядке на Донбассе есть единственный плюс — журналист
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять