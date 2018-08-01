Учения НАТО с участием Украины стартовали в Грузии

На военной базе Вазиани в Грузии стартовали ежегодные учения стран-членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Грузии, в маневрах "примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран-членов и партнеров альянса: Грузии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции и Эстонии".

В программе учений предусматрены командно-штабные и полевые занятия, боевые стрельбы и пр. В ходе тренировок задействовуют технику Европейского командования ВС США - танки MIA2 Abrams, бронетранспортеры Stryker и БМП Bradley.

Ранее сообщалось, что Украина начала серийное производство боеприпасов для автоматического гранатомета по стандартам НАТО.

"Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартной НАТО. @ukroboronprom производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства", - заявил президент страны Петр Порошенко.