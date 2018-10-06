В Украину прибыли военные самолеты США / @usdos.ukraine

Для участия в военных международных учениях "Чистое небо-2018" в Украину прибыли самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules.

"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.

Крупнейшие международные учения "Чистое небо-2018" пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях с 8 по 19 октября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Норвегии 25 октября стартуют стратегическо-военные учения "Trident Juncture 2018", в которых впервые будут принимать участие представители Вооруженных сил Украину.