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ВСУ усиливают группировку войск: генерал оценил угрозу штурма Купянска

Алексей Тесля
25 ноября 2024, 02:31
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Анатолий Баргилевич рассказал о мерах по усилению группировки украинских войск.
ВСУ усиливают группировку войск: генерал оценил угрозу штурма Купянска
/ Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Важно:

  • Отражены все атаки российских захватчиков на Купянск
  • ВСУ усиливают группировку войск

Силы обороны Украины отразили все атаки российских захватчиков на Купянск Харьковской области, заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

На сегодня угрозы для города нет, подчеркнул он в эфире информационного телевизионного марафона.

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"Все атаки на Купянск были отбиты, противник был уничтожен. На данный момент угрозы Купянску как городу нет", - сказал начальник Генштаба.

В то же время он обратил внимание на то, что в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск ВСУ и нарастить ее.

"Купянск надежно обороняется подразделениями, которые находятся там", - добавил Баргилевич.

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ восстановили положение на востоке. На востоке украинские защитники остановили десятки штурмовых и наступательных действий РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ сократили серую зону на Харьковщине. Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области.

Как сообщалось ранее, бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине. Успешная операция ГУР создает условия для вытеснения оккупантов с севера Харьковской области.

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Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог.

27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.
Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", отвечающий за это направление, также говорит, что
Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

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