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Это не Донбасс: РФ определила неожиданное направление как одно из стратегических

Даяна Швец
16 октября 2024, 12:55
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Сейчас враг выбрал новую стратегию.
Это не Донбасс: РФ определила неожиданное направление как одно из стратегических
РФ пытается по-новому начать стратегическую атаку / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 117 отдельная бригада сил ТРО

Агрессор пытается всеми силами восстановить положение на Купянском участке фронта. Дело в том, что оккупанты из РФ определили Харьковское как одно из стратегических направлений наступления. Так объяснил ситуацию в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

"Прежде всего нужно отметить, что сейчас Россия определила несколько стратегических направлений наступления, поэтому Харьковское является одним из них. Направление с севера является неэффективным, то есть они пытаются восстановить положение в самом Волчанске, в других местах, а сейчас переместились, конечно, на Купянск. Это то направление, которое было и раньше стратегически важным, где ориентировались на концентрацию до 110 тысяч в свое время и попытки наступать на Харьков. Тогда не удалось. Мы отбили атаки, стабилизировали ситуацию", - отметил он.

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Сейчас враг выбрал новую стратегию, поэтому концентрирует войска на Харьковском направлении, чтобы пробиваться через реку Оскол.

"Подтянули резервы бронетанковой техники, новые зенитно-ракетные комплексы и, конечно, ударную авиацию и дроны... Пытаются по-новому начать именно стратегическую атаку, но прежде всего, конечно, захватить все коммуникационные пути, включая реку Оскол. Как раз эта ситуация дает новые перспективы не только перекрыть логистику нашим войскам, как они считают, но и дальше развивать наступательную операцию, считая, что там нет более мощных инженерных сооружений и естественных препятствий", - сказал Маломуж.

Именно с этим и связана, как объясняет эксперт, очень высокая концентрация огня на Харьковском направлении. К сожалению, массированным атакам подвергаются и местные жители, и жилые дома и инфраструктура.

"Поэтому там жить, особенно в период осени-зимы, практически невозможно, и эвакуация является обоснованной. Но мы видим эту стратегию. Готовим также не только оборонительные позиции, но и уже новая тактика, которая применяется командованием. Это нанесение неожиданных контрударов, ударов с флангов", - сказал Маломуж.

Агрессоры из России идут по протоптанной схеме. История повторяется, как все и было в Угледаре: враги обходят с флангов населенный пункт, уничтожают его, окружают, заставляют украинские войска выводить свои силы.

"Поэтому сейчас и здесь также обстреливают Купянск и другие населенные пункты, чтобы снизить возможность защиты, ну, и, конечно, продвигаться вперед. Думаю, что в ближайшие недели это будет один из активных театров военных действий", - сказал генерал.

Купянск Инфографика
Что иозвестно о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как известно, в BILD указали на важный фактор на фронте. Вероятно, ВСУ вынуждены отступить из стратегического города, ведь ситуация на Покровском направлении, в частности в районе города Селидово обостряется.

В свою очередь командир батальона "Свобода" Петр Кузик раскрыл серьезную проблему для ВСУ на фронте. Даже в сложных условиях украинские пехотинцы демонстрируют высокий уровень героизма, выносливости и стойкости.

Недавно аналитики ISW поделились успехами на фронте. По их данным, украинские силы успешно восстановили утраченные позиции в центре Торецка на фоне продолжения наступательных операций России.

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