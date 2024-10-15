Олег Ляшко вдруг стал комбатом: в ВСУ объяснили неожиданное назначение

Лейтенант Ляшко Олег Валерьевич за два года службы в бригаде зарекомендовал себя хорошо сразу в нескольких аспектах.

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В ВСУ объяснили назначение лидера "Радикальной партии" / Колаж: Главред, фото: фейсбук Ляшко

В Сухопутных войсках таки прокомментировали назначение лидера "Радикальной партии" экс-нардепа Олега Ляшко, на должность командира батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады связано с его успехами в этой области. Эта новость о воине-политике, который служит в рядах ВСУ, вызвала большой скандал и ажиотаж в соцсетях.

Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины. видео дня

"Официальное сообщение о назначении Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем. В связи с многочисленными запросами медиа, по отдельным кадровым решениям сообщаем. Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР", - говорится в сообщении.

По данным, полученным от 63-й ОМБР, лейтенант Ляшко Олег Валерьевич за два года службы в этой бригаде зарекомендовал себя следующим образом:

Относительно беспилотных систем, он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность;

Во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника;

В сентябре ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений Вооруженных Сил Украины по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.

"Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады", - подытожили в Сухопутных войсках.

Кто такой Олег Ляшко? Олег Валерьевич Ляшко (род. 3 декабря 1972, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский политик, бывший народный депутат Украины VIII, VII, VI, V, IV созывов (2006-2019), журналист, телеведущий, редактор. Лидер Радикальной партии Олега Ляшко. Кандидат в Президенты Украины на президентских выборах 2014 и 2019, отмечает Википедия.

Интересные факты о Ляшко: Олег Ляшко стал прототипом одного из персонажей украинского мультсериала Сказочная Русь.

Ляшко пытался привести в Верховную Раду корову, но ему помешало спецподразделение милиции.

По рейтингам Радио Свобода Олег Ляшко больше всего из депутатов 6-го созыва работал над скандалами.

В марте 2013 года Олег Ляшко пытался попасть в самолет с вилами, для поднятия народного восстания в Донецке, но его не пропустили сотрудники аэропорта.

По данным информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ", стратегию избирательной кампании Радикальной партии на парламентских выборах 2014 года разработал российский политтехнолог Игорь Шувалов, близкий к Сергею Левочкину, а непосредственных руководителей штаба партии возглавлял Владислав Каськив.

Война Украины и России - что известно

Как известно, в СНБО назвали вероятный период, когда могут начаться массированные обстрелы РФ по энергетике. Сообщается, что намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

В то же время аналитики ISW поделились успехами на фронте. Украинцы успешно восстановили утраченные позиции в центре Торецка на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе 14 октября.

Также в ВСУ раскрыли тактику захвата врагом крупного города на востоке. Россияне пытаются уничтожать целые районы и продвигаться там, где уже ничего не осталось.

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