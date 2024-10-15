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"Отвоевали примерно 46% территории": армия РФ вытесняет ВСУ на Курщине - ISW

Даяна Швец
15 октября 2024, 10:16
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Российские войска находятся примерно в 7 км от ближайшей точки на окраине Суджи.
'Отвоевали примерно 46% территории': армия РФ вытесняет ВСУ на Курщине - ISW
Армия РФ продолжает продвижение на Курщине / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, росСМИ

За последние сутки, 14 октября, российские войска вернули контроль над частью территории на главном выступе Украины в Курской области РФ. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW сообщают, что российские "военкоры" заявляли об возвращении россиянами Толстого Луга, который расположен к юго-востоку от Кореневого. Один из блогеров также утверждал, что российская 11-я воздушно-десантная бригада отбила Черкасскую Конопельку, расположенную к юго-востоку от Суджи.

Однако позже этот блогер отметил, что не может подтвердить эту информацию. Также сообщалось, что российские войска отбили территории вблизи Новоивановки и в районах Борки и Плехового к юго-востоку от Суджи.

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"Однако ISW не обнаружил подтверждения ни одному из этих российских заявлений", - отмечают в ISW.

Кроме того, один из российских "военкоров" заявил, что информация о продвижении российских войск к окрестностям Суджи является ложной.

"В ISW собрали лишь достаточные данные, чтобы оценить, что российские войска находятся примерно в 7 км от ближайшей точки на окраине Суджи. Хотя российские войска могут быть ближе", - добавили аналитики.

Также российские источники сообщали о наступательных действиях в районах Кремневого, Любимовки, Зеленого Шляху, Новоивановки, Фанасеевки и Плехового.

"Военкоры" также утверждают, что россияне захватили Новый Шлях (к юго-западу от Глушкова) и вытеснили украинские силы с большей части выступления к югу от Веселого. Однако ISW не смогла подтвердить эти заявления.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Кроме того, один из российских "военкоров" отметил, что в Курской области началось осеннее бездорожье, и из-за использования гусеничных машин российские войска имеют преимущество перед украинскими колесными машинами. Он также подчеркнул, что погодные условия влияют на обе стороны. Ранее ISW отмечал, что осеннее бездорожье, вероятно, повлияло на планирование российских контратак в Курской области 10 октября.

Командир чеченского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов 14 октября заявил, что российские войска отвоевали примерно половину территории, которую ВСУ занимали в Курской области с начала операции в августе 2024 года.

"ISW обнаружил визуальные доказательства или заявления России о том, что российские войска отвоевали примерно 46% территории на украинском выступлении в Курской области", - отмечают аналитики.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Ситуация на Курщине - что известно

Как отметил президент Зеленский, армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ в Курской области, однако наши ребята держатся и контратакуют.

В DeepState также рассказали об осложнении ситуации на Курщине. Самые тяжелые бои сейчас ведутся на западном фланге территорий, которые захватили Силы обороны.

В ВСУ также сделали заявление по Курской области. Россия перебросила в Курскую область 30 тысяч военных, но этого не хватает, чтобы вытеснить украинские войска.

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