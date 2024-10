'Отвоевали примерно 46% территории': армия РФ вытесняет ВСУ на Курщине - ISW

За последние сутки, 14 октября, российские войска вернули контроль над частью территории на главном выступе Украины в Курской области РФ. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW сообщают, что российские "военкоры" заявляли об возвращении россиянами Толстого Луга, который расположен к юго-востоку от Кореневого. Один из блогеров также утверждал, что российская 11-я воздушно-десантная бригада отбила Черкасскую Конопельку, расположенную к юго-востоку от Суджи.

Однако позже этот блогер отметил, что не может подтвердить эту информацию. Также сообщалось, что российские войска отбили территории вблизи Новоивановки и в районах Борки и Плехового к юго-востоку от Суджи.

"Однако ISW не обнаружил подтверждения ни одному из этих российских заявлений", - отмечают в ISW.

Кроме того, один из российских "военкоров" заявил, что информация о продвижении российских войск к окрестностям Суджи является ложной.

Также российские источники сообщали о наступательных действиях в районах Кремневого, Любимовки, Зеленого Шляху, Новоивановки, Фанасеевки и Плехового.

"Военкоры" также утверждают, что россияне захватили Новый Шлях (к юго-западу от Глушкова) и вытеснили украинские силы с большей части выступления к югу от Веселого. Однако ISW не смогла подтвердить эти заявления.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.