Войска РФ перешли в атаку: в ВСУ сделали заявление по Курской области

Россия перебросила в Курскую область 30 тысяч военных, но этого не хватает, чтобы вытеснить украинские войска, сказал Павел Розлач.

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ВСУ контролируют свой участок в Курской области и местами улучшают тактическое положение - командир 80-й ОДШБр / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, DeepState

Силы обороны Украины продолжают проводить военную операцию в Курской области. Там украинская армия перешла в оборону. Оккупанты активно атакуют и достигают определенных успехов. Враг перебросил в регион 30 тысяч своих захватчиков, но ему все равно не хватает сил для вытеснения ВСУ. Об этом заявил командир 80-й Отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач.

В интервью ТСН он рассказал о том, что украинские войска на первом этапе операции стремительно продвигались вперед, а теперь перешли к обороне.

"И держим этот участок захваченным. Ну и в некоторых случаях улучшаем тактическое положение по улучшению этой обороны. Где-то выравниваем, где-то более выгодные места занимаем", - сказал Розлач. видео дня

Войска РФ на Курщине активно атакуют

Как утверждает высокопоставленный военный, оккупанты начали активно пробовать вытеснить украинские войска из Курской области. Врагу местами удается достигать успехов.

"Но не тьма и их немного. Уже два месяца прошло и "вторая армия мира", по их мнению, она не может справиться с нами и вытеснить нас", - отметил Розлач.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над большим количеством населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

Какое количество военных перебросила РФ на Курщину

По словам Розлача, оккупационная армия России с момента начала Курской операции перебросила в регион около 30 тысяч человек. Противник намеревался начать контрнаступательную операцию, но у него не хватает сил, чтобы вытеснить ВСУ.

Согласно оценке военного, сложно сказать, что нужно оккупантам, чтобы вытеснить украинские войска из Курской области.

"Здесь многое зависит от факторов. Это не математика. Это раньше советскими книгами мерили соотношение атакуя, обороняясь. Есть много факторов, таких, как морально-психологический дух. Потому что когда-то я был свидетелем, как там около восьми человек погнали батальон ТРО на надувных лодках. Зависит от устойчивости обороны. Если все будут стойко стоять, то им нужно в разы больше", - подчеркнул Павел Розлач.

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Оккупантам РФ удалось продавить левый фланг группировки Сил обороны в Курской области, рассказали 11 октября в DeepState. Военные вели сложные бои с россиянами, однако вражеские замыслы удалось сорвать.

Россияне пытались оттеснить бойцов ВСУ с позиций в Курской области, но украинцы держат там определенные рубежи, сказал 12 октября вечером президент Владимир Зеленский.

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