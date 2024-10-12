РФ пыталась отжать позиции ВСУ на Курщине: Зеленский рассказал, как ответили ВСУ

Президент Украины поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским обо всех направлениях фронта и Курской операции.

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Россияне предприняли попытку отжать позиции ВСУ на Курщине - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Сухопутные войска ВС Украины

В Курской области российские оккупанты пытались отжать украинские позиции. Однако Вооруженные силы Украины держат определенные рубежи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Глава государства отметил, что после приезда в Киев поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Президент заслушал доклад по всем направлениям на передовой и операции Украины в Курской области РФ.

"Относительно Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи", - сказал он.

видео дня

Зеленский отметил успехи украинских военных на Покровском направлении и подчеркнул роль каждого солдата, сержанта и офицера, которые героически защищают украинские позиции. По его словам, ситуация в Донецкой области и Запорожском направлении остается сложной.

"В целом Донецкая область и Запорожское направление - это очень сложные условия, это жесткие действия врага. Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей устойчивости все зависит", - подчеркнул Зеленский.

Президент также акцентировал на достижениях Украины в сфере международной военной поддержки. Зеленский добавил, что в течение недели были заключены новые договоренности по поставкам оружия и налаживанию его производства в Украине.

"Каждый зарубежный визит - это всегда разговор об инвестициях в промышленность Украины", - подчеркнул он.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

Бои в Крушской области РФ - последние новости

Напомним, 10 и 11 октября российские войска активизировали попытки вытеснить ВСУ из Курской области, пытаясь завершить операцию до начала неблагоприятных погодных условий. По данным американского Института изучения войны, россияне усилили контратаки в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.

По словам лейтенанта Андрея Коваленко, Силы обороны Украины частично восстановили контроль над утраченными ранее позициями. Он отметил, что украинские подразделения стабилизировали ситуацию на нескольких участках фронта, однако некоторые позиции еще не удалось восстановить.

Как сообщал Главред, Путин, вероятно, отдал приказ на ковровые бомбардировки своей же территории. Председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что массированные удары свидетельствуют о "пробе сил" на Курщине.

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