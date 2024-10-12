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Путин отдал приказ на ковровые бомбардировки Курщины: в ВСУ рассказали о ситуации

Руслана Заклинская
12 октября 2024, 20:34
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Россия наращивает силы в Курской области, чтобы вытеснить ВСУ, рассказал Иван Тимочко.
Путин отдал приказ на ковровые бомбардировки Курщины: в ВСУ рассказали о ситуации
Путин решился на ковровые бомбардировки Курской области / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, скриншот deepstatemap.live

В Курской области продолжается операция Сил обороны Украины, в то же время российские войска наращивают силы. Лидер Кремля Владимир Путин, вероятно, отдал приказ о проведении ковровых бомбардировок на территории Курской области. Об этом сообщил председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире "Киев24".

"Слышал информацию, что они пробовали проводить массированные удары. Результата еще официального от нас нет. То, что появилось на картах, - настолько противоречивое, что мне сложно оценить реальность на этом направлении. Думаю, что сегодня-завтра у нас будет более подробная информация", - рассказал он.

Тимочко отметил, что массированные удары по своей же территории, свидетельствуют о "пробе сил".

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"То, что говорят наши собратья с этого направления, то Путин решился на то, что мы в большинстве понимали, но считали абсолютно нелогичным, - ковровые бомбардировки Курщины", - подчеркнул спикер.

По его словам, войска РФ наращивают свои силы с целью проведения масштабной операции для вытеснения украинских защитников с занятых позиций.

"Он будет это пробовать, я согласен, однозначно", - добавил Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 10 и 11 октября российские войска активизировали попытки вытеснить украинские силы из Курской области, пытаясь завершить операцию до ухудшения погодных условий. В отчете американского Института изучения войны говорится об усилении российских контратак в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.

Также на Курщине Силы обороны Украины частично вернули ранее утраченные позиции. По словам лейтенанта Сил обороны Андрея Коваленко, украинские подразделения стабилизировали ситуацию на некоторых участках, но еще не все позиции восстановили.

Ранее в Defense Express писали, что украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции. В то же время россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу.

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