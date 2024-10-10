Фактор в переговорах: ВСУ смогут удерживать часть Курщины в течение нескольких месяцев

Украинские военные смогут удерживать российскую территорию в Курской области еще в течение нескольких месяцев, а может быть и дольше. Захваченная территория может стать фактором в переговорах с Москвой.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США, которые пожелали сохранить анонимность, российские войска сосредоточились на наступлении на востоке Украины, поэтому ВС РФ ограниченно атакуют в Курской области. По этой причине Украина до сих пор не столкнулась с серьезными проблемами с поставками грузов в район Курска.
Кроме того, после месяцев ожиданий Киев получает стабильные поставки артиллерийских боеприпасов. Это является заслугой союзников, включая чешскую инициативу по доставке боеприпасов и американо-французские усилия по развитию артиллерийских возможностей Украины в долгосрочной перспективе.
Сначала украинское наступление в Курской области поразило союзников своим быстрым первым успехом, пишет издание. Однако у некоторых союзников оно вызвало беспокойство из-за того, что стоимость операции может оказаться высокой в случае контратаки Москвы и вытеснения украинских войск.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина может использовать территорию Курской области как разменную монету на переговорах. Однако пока непонятно, когда могут состояться переговоры с РФ, поскольку российский диктатор Владимир Путин не проявил серьезной готовности к этому.
"Союзники Украины отмечают, что Зеленский, возможно, готовится занять более гибкую позицию, изучая способы положить конец войне с Россией", — пишет издание.
Сейчас, по информации Bloomberg, Украина пытается решить, как лучше защитить себя в течение зимы и начинает планировать свои действия на следующий год, в том числе за счет дополнительных бригад. Именно они увеличивают набор личного состава, получают лучшее оборудование и проходят подготовку.
"Украина и Россия в конечном итоге должны будут сесть за стол переговоров и пойти на уступки, чтобы положить конец войне", - говорится в сообщении.
Издание Bloomberg
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Операция ВСУ в Курской области - последние новости
Наступление украинских военных в Курской области открыло "надежный третий путь выхода из войны". Оно сделало возможным переговоры, в ходе которых будет идти речь об обмене территориями. Как пишет Foreign Policy, этот третий путь предполагает, что капитуляция Украины будет исключена, однако полная победы пока маловероятна.
Украина в Курской операции совершила несколько ошибок, особенно из-за медлительности западных союзников. Некоторые из них озвучил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Украинские Силы обороны продолжают операцию в Курской области и недавно продвинулись на выступе - к югу от Обуховки. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры за 6 октября.
Контрнаступление врага в Курской области закончилось фактически безрезультатно. Издание Forbes сообщало, что российские войска понесли значительные потери во время неудачной контратаки на украинские позиции возле села Плехово, которое было освобождено в рамках Курской операции. Пытаясь захватить этот населенный пункт, враг попал в свою же ловушку.
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