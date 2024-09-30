Россияне попали в собственную ловушку на Курщине: Forbes раскрыло ироничный провал РФ

Войска РФ не смогли пройти через собственные противотанковые ловушки и волну мощных ударов ВСУ беспилотниками, пишет Forbes.

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Россияне застряли в собственных ловушках во время атаки на Плехово / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео 129-й бригады Территориальной обороны

Российские войска, вероятно, из интернациональной бригады "Пятнашка", понесли значительные потери во время неудачной контратаки на украинские позиции возле села Плехово, которое было освобождено в рамках Курской операции. Пытаясь захватить этот населенный пункт, враг попал в свою же ловушку. Об этом пишет Forbes.

Провальная атака РФ, произошедшая в конце прошлой недели, была направлена на захват Плехово. Журналисты отметили, что неподалеку от этого населенного пункта российские войска обустроили два основных оборонительных сооружения: противотанковые ловушки и пехотные траншеи.

"Атака не просто провалилась - она провалилась самым ироничным образом. Российская колонна застряла в противотанковых ловушках - траншеи и полосе бетонных препятствий, которые россияне соорудили перед украинским вторжением под Курск в начале августа", - говорится в материале. видео дня

Россияне не смогли пройти через собственные противотанковые ловушки и волну мощных ударов ВСУ беспилотниками. Украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале сообщил 29 сентября, что в районе села Плехово операторы дронов 129-й бригады Территориальной обороны провели успешную операцию, в результате которой "наши воины преподали урок российским оккупантам и их технике, сожгли десятки единиц бронетехники и ликвидировали личный состав врага".

Как отмечает издание, заслуга российских инженеров, которые построили укрепления у Плехово, заключается в том, что эти оборонительные сооружения сработали. Они смогли замедлить российский штурм достаточно долго, чтобы украинские защитники могли развернуть свою огневую мощь.

"Однако то, что их товарищи построили эффективные противотанковые ловушки, вряд ли стало утешением для российских войск, которые, в конце концов, сами попали в эту ловушку", - добавили журналисты.

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Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, штурмовые действия ВСУ продолжились в Глушковском районе Курской области 26 сентября. Однако подтвержденных данных о новом продвижении не было.

Также для вытеснения украинских сил с территории Курщины агрессор стягивает подразделения и наращивает свою группировку. Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что российскому командованию нужно провести много мероприятий по боевому слаживанию, поэтому этого недостаточно для успешной операции.

Как сообщал Главред, в Курской области украинские Силы обороны провели успешную операцию, во время которой взяли в плен российских военных.

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