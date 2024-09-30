РФ перебросила резервы к Угледару: враг прорвался к окраинам города - DeepState

Российские оккупационные войска продолжают давление на город Угледар Донецкой области. После захвата шахты "Южнодонбасская №1" войска продвигаются со стороны дач в восточную часть города, сообщает мониторинговая группа DeepState.
Аналитики отмечают, что российские войска пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах города, где уже появляется пехота противника.
"Для взятия Угледара россияне привлекли дополнительные ресурсы в виде регулярных сил и спецподразделений, в частности, подразделения БПЛА, которые активно работают дронами", - указывают они.видео дня
Кроме того, продолжаются попытки давления с правого фланга, но пока до города оккупанты не дошли. Одновременно с наступлением пехоты оккупанты ведут постоянные обстрелы, а дорога на Богоявленку находится под огневым контролем, продолжаются попытки врага продвинуться со стороны Водяного.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Бои за угледар - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины могут удержать контроль над Угледаром в Донецкой области, если сохранят линию снабжения, проходящую к северу от города, отметил эксперт BILD Юлиан Рёпке.
В то же время, по словам военного эксперта Сергея Кузана, Россия сосредоточила около 30 тысяч военных в районе Угледара, пытаясь окружить город с юга и северо-востока.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска достигли окраин города, но это вряд ли обеспечит им значительное оперативное преимущество для дальнейшего наступления на западе области.
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