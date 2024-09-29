Не победой Украины: как по мнению Трампа должна закончиться война - сенатор США

Республиканец Марко Рубио отметил, что цель Трампа заключается в том, чтобы закончить войну мирными переговорами, в которых Украина имела бы больше влияния.

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Как по мнению Трампа должна закончиться война в Украине / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Офис президента Украины

Сенатор-республиканец Марко Рубио сделал заявление в защиту Дональда Трампа, подчеркивая, что война РФ против Украины должна завершиться переговорами, а не победой Киева.

"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине должна закончиться путем переговоров. И я хочу, и мы хотим, и, я верю, что Дональд Трамп хочет, чтобы Украина имела больше рычагов влияния в этих переговорах", - сказал Рубио в интервью Кристен Велкер в программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC, передает Politico.

Он отметил, что не понимает, почему нельзя прямо признать это, поддерживая идею Трампа о мирных соглашениях. По мнению Рубио, даже администрация Байдена признала бы, что конечным результатом являются переговоры.

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"Мы надеемся, что когда это время наступит, украинская сторона будет иметь больше рычагов влияния, чем российская. По моему мнению, это действительно является целью. И я думаю, что именно это пытается сказать Дональд Трамп, но он будет говорить это как бизнесмен. Но Байден даже не скажет нам, что такое победа", - сказал Рубио.

Также сенатор поддержал заявление Джей Ди Венса о том, что мирное урегулирование может предусматривать демилитаризованную зону на линии разграничения между РФ и Украиной.

"Я думаю, что то, как будет выглядеть соглашение, будет зависеть от сторон, когда они будут вести переговоры", - сказал Рубио.

По его мнению, Зеленский не станет открыто обсуждать, как будет выглядеть результат переговоров, ведь это не его стратегия.

"Но я думаю, что мы, как американцы, вкладываем миллиарды долларов в эти усилия, и важно, чтобы, вкладывая эти деньги в эти усилия, мы говорили американским налогоплательщикам: "Вот на что пойдут эти деньги". В конце концов, это же не бесконечная война, не так ли?", - добавил он.

Рубио также избегал четкого ответа на вопрос, поддерживает ли он предложение Вэнса о демилитаризованной зоне, отметив, что ему будет комфортно принять соглашение, которое прекратит боевые действия и сохранит украинский суверенитет. Однако он подчеркнул, что не склонен предсказывать никакие детали будущих договоренностей, тем самым не подтверждая свою поддержку позиции Венса.

"Самое важное, чтобы эти боевые действия закончились, и чтобы Украина могла вернуться к восстановлению своей экономики, и чтобы люди могли вернуться обратно. Миллионы людей были вынуждены покинуть эту страну, это было разрушительно для них. Но эти переговоры зависят от них самих. Я просто хочу, чтобы они имели больше рычагов влияния, чем Путин" - сказал Рубио.

Выборы в США - что известно о заявлениях Трампа по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 сентября президент Владимир Зеленский провел переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, представив план победы Украины.

Во время встречи Трамп заявил, что поддержит Украину в случае своей победы на выборах, о чем Зеленский рассказал в интервью Fox News.

Однако, в выступлении перед сторонниками в Северной Каролине Трамп призвал Украину "уступить территории", чтобы избежать конфликта, и раскритиковал позицию Зеленского, который отказался идти на уступки.

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