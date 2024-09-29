Не победой Украины: как по мнению Трампа должна закончиться война - сенатор США

Сенатор-республиканец Марко Рубио сделал заявление в защиту Дональда Трампа, подчеркивая, что война РФ против Украины должна завершиться переговорами, а не победой Киева.
"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине должна закончиться путем переговоров. И я хочу, и мы хотим, и, я верю, что Дональд Трамп хочет, чтобы Украина имела больше рычагов влияния в этих переговорах", - сказал Рубио в интервью Кристен Велкер в программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC, передает Politico.
Он отметил, что не понимает, почему нельзя прямо признать это, поддерживая идею Трампа о мирных соглашениях. По мнению Рубио, даже администрация Байдена признала бы, что конечным результатом являются переговоры.
"Мы надеемся, что когда это время наступит, украинская сторона будет иметь больше рычагов влияния, чем российская. По моему мнению, это действительно является целью. И я думаю, что именно это пытается сказать Дональд Трамп, но он будет говорить это как бизнесмен. Но Байден даже не скажет нам, что такое победа", - сказал Рубио.
Также сенатор поддержал заявление Джей Ди Венса о том, что мирное урегулирование может предусматривать демилитаризованную зону на линии разграничения между РФ и Украиной.
"Я думаю, что то, как будет выглядеть соглашение, будет зависеть от сторон, когда они будут вести переговоры", - сказал Рубио.
По его мнению, Зеленский не станет открыто обсуждать, как будет выглядеть результат переговоров, ведь это не его стратегия.
"Но я думаю, что мы, как американцы, вкладываем миллиарды долларов в эти усилия, и важно, чтобы, вкладывая эти деньги в эти усилия, мы говорили американским налогоплательщикам: "Вот на что пойдут эти деньги". В конце концов, это же не бесконечная война, не так ли?", - добавил он.
Рубио также избегал четкого ответа на вопрос, поддерживает ли он предложение Вэнса о демилитаризованной зоне, отметив, что ему будет комфортно принять соглашение, которое прекратит боевые действия и сохранит украинский суверенитет. Однако он подчеркнул, что не склонен предсказывать никакие детали будущих договоренностей, тем самым не подтверждая свою поддержку позиции Венса.
"Самое важное, чтобы эти боевые действия закончились, и чтобы Украина могла вернуться к восстановлению своей экономики, и чтобы люди могли вернуться обратно. Миллионы людей были вынуждены покинуть эту страну, это было разрушительно для них. Но эти переговоры зависят от них самих. Я просто хочу, чтобы они имели больше рычагов влияния, чем Путин" - сказал Рубио.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Выборы в США - что известно о заявлениях Трампа по войне в Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 сентября президент Владимир Зеленский провел переговоры с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, представив план победы Украины.
Во время встречи Трамп заявил, что поддержит Украину в случае своей победы на выборах, о чем Зеленский рассказал в интервью Fox News.
Однако, в выступлении перед сторонниками в Северной Каролине Трамп призвал Украину "уступить территории", чтобы избежать конфликта, и раскритиковал позицию Зеленского, который отказался идти на уступки.
Другие новости:
- "В октябре должны определиться": Зеленский раскрыл планы на новый Рамштайн
- Под угрозой еще 3 крупных города: РФ может увеличить дальность поражения КАБов - Коваленко
- Замораживание войны и падение режима Путина: чего ждать при негативном сценарии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред