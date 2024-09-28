Трамп 'очень прямо' пообещал, что будет поддерживать Украину в войне с РФ - Зеленский

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал поддерживать Украину в случае своей победы на выборах, рассказал Владимир Зеленский.

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Трамп пообещал, что он будет на стороне Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Экс-президент США Дональд Трамп, который снова претендует на пост президента, заявил, что будет поддерживать Украину в случае своей победы на выборах. Это обещание Трамп озвучил во время встречи с Владимиром Зеленским. Об этом президент Украины рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Во время закрытой встречи 27 сентября Зеленский представил Трампу свой "план победы" в войне. Кандидат от Республиканской партии заявил, что будет работать как с Украиной, так и с Россией для завершения войны.

"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", - отметил президент Украины. видео дня

По его словам, кандидат в президенты США проявил значительный интерес к "Плану победы" во время их встречи в Нью-Йорке. Трамп задавал много вопросов относительно ситуации на фронте, потребностей в западной помощи и причин войны.

Кроме того, Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис и президентом Джо Байденом. Он подчеркнул, что стремится к "объединенной поддержке США" в борьбе с агрессией России и не желает поддерживать ни одну из сторон на предстоящих выборах в США.

"Я не хочу быть втянутым в избирательный период... Я не хочу потерять ту или иную часть американцев", - добавил Зеленский.

План победы Зеленского / Инфографика: Главред

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Напомним, глава Украины находился в США с официальным визитом с 22 по 27 сентября.

27 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп охарактеризовал эту встречу как "хороший знак" и подчеркнул свою готовность сотрудничать с демократами для завершения войны в Украине.

В ходе беседы Трамп неожиданно начал расхваливать Зеленского и заявил, о хороших отношениях с ним. В то же время он упомянул, что имеет "очень хорошие отношения" и с лидером России Владимиром Путиным.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии после встречи с Зеленским заявил, что для завершения войны необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о том, каким должно быть такое соглашение, он ответил, что пока еще рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.

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