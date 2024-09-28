Трамп 'очень прямо' пообещал, что будет поддерживать Украину в войне с РФ - Зеленский

Экс-президент США Дональд Трамп, который снова претендует на пост президента, заявил, что будет поддерживать Украину в случае своей победы на выборах. Это обещание Трамп озвучил во время встречи с Владимиром Зеленским. Об этом президент Украины рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.
Во время закрытой встречи 27 сентября Зеленский представил Трампу свой "план победы" в войне. Кандидат от Республиканской партии заявил, что будет работать как с Украиной, так и с Россией для завершения войны.
"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом... Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", - отметил президент Украины.видео дня
По его словам, кандидат в президенты США проявил значительный интерес к "Плану победы" во время их встречи в Нью-Йорке. Трамп задавал много вопросов относительно ситуации на фронте, потребностей в западной помощи и причин войны.
Кроме того, Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис и президентом Джо Байденом. Он подчеркнул, что стремится к "объединенной поддержке США" в борьбе с агрессией России и не желает поддерживать ни одну из сторон на предстоящих выборах в США.
"Я не хочу быть втянутым в избирательный период... Я не хочу потерять ту или иную часть американцев", - добавил Зеленский.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы в качестве условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Встреча Трампа и Зеленского - что известно
Напомним, глава Украины находился в США с официальным визитом с 22 по 27 сентября.
27 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп охарактеризовал эту встречу как "хороший знак" и подчеркнул свою готовность сотрудничать с демократами для завершения войны в Украине.
В ходе беседы Трамп неожиданно начал расхваливать Зеленского и заявил, о хороших отношениях с ним. В то же время он упомянул, что имеет "очень хорошие отношения" и с лидером России Владимиром Путиным.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии после встречи с Зеленским заявил, что для завершения войны необходимо заключить справедливое соглашение в надлежащее время. На вопрос о том, каким должно быть такое соглашение, он ответил, что пока еще рано об этом говорить, но он и Зеленский имеют свои идеи.
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