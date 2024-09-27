'Шоу ужасов продолжается': Трамп ответил на слова Харрис о 'капитуляции Украины'

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он стремится достичь мира в контексте войны в Украине, и стремится "положить конец этому ужасу". Об этом он отметил 27 сентября перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian.
Его заявление прозвучало в ответ на критику вице-президента Камалы Харрис, которая охарактеризовала подход Трампа как "предложение капитуляции".
"Эти предложения такие же, как и у Путина, и давайте проясним, что это не предложения мира. Вместо этого это предложения капитуляции, что является опасным и неприемлемым", - сказала она.
Трамп отверг такие утверждения, настаивая, что его цель - остановить "шоу ужасов, которое продолжается".
Когда Трампа спросили, считает ли он, что Украина должна уступить оккупированные территории, он уклонился от прямого ответа.
"Давайте достигнем мира... Нам нужен мир. Нам нужно остановить смерть и разрушения", - сказал он.
Его соратник Джей Ди Вэнс ранее предположил, что Россия могла бы оставить за собой захваченные территории, создав демилитаризованную зону с прочно укрепленной линией фронта, чтобы избежать новой агрессии.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Заявления Трампа об Украине - что известно о встрече Трампа и Зеленского
Напомним, как ранее сообщал Главред, кандидат в президенты США Дональд Трамп снова высказал противоречивое мнение в отношении президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "лучшим продавцом в истории", так как каждый раз после визитов в США он якобы возвращается "с 60 миллиардами долларов".
Во время выступления в Северной Каролине Трамп продолжил кампанию критики в адрес украинского лидера, заявив, что Украина должна "уступить территории", чтобы избежать конфликта и удовлетворить амбиции Москвы. Это, по мнению Трампа, является способом "успокоить" Россию, но Зеленский, по его словам, не готов идти на компромиссы.
Встреча между Зеленским и Трампом должна состояться 27 сентября в Нью-Йорке.
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