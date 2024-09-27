'Шоу ужасов продолжается': Трамп ответил на слова Харрис о 'капитуляции Украины'

Трамп не смог прямо ответить на вопрос о том, должна ли Украина отказаться от части территорий для достижения мира.

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Трамп ответил на заявления Харрис о "капитуляции Украины" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он стремится достичь мира в контексте войны в Украине, и стремится "положить конец этому ужасу". Об этом он отметил 27 сентября перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian.

Его заявление прозвучало в ответ на критику вице-президента Камалы Харрис, которая охарактеризовала подход Трампа как "предложение капитуляции".

"Эти предложения такие же, как и у Путина, и давайте проясним, что это не предложения мира. Вместо этого это предложения капитуляции, что является опасным и неприемлемым", - сказала она.

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Трамп отверг такие утверждения, настаивая, что его цель - остановить "шоу ужасов, которое продолжается".

Когда Трампа спросили, считает ли он, что Украина должна уступить оккупированные территории, он уклонился от прямого ответа.

"Давайте достигнем мира... Нам нужен мир. Нам нужно остановить смерть и разрушения", - сказал он.

Его соратник Джей Ди Вэнс ранее предположил, что Россия могла бы оставить за собой захваченные территории, создав демилитаризованную зону с прочно укрепленной линией фронта, чтобы избежать новой агрессии.

Заявления Трампа об Украине - что известно о встрече Трампа и Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, кандидат в президенты США Дональд Трамп снова высказал противоречивое мнение в отношении президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "лучшим продавцом в истории", так как каждый раз после визитов в США он якобы возвращается "с 60 миллиардами долларов".

Во время выступления в Северной Каролине Трамп продолжил кампанию критики в адрес украинского лидера, заявив, что Украина должна "уступить территории", чтобы избежать конфликта и удовлетворить амбиции Москвы. Это, по мнению Трампа, является способом "успокоить" Россию, но Зеленский, по его словам, не готов идти на компромиссы.

Встреча между Зеленским и Трампом должна состояться 27 сентября в Нью-Йорке.

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