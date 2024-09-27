Харрис сделала громкое заявление на фоне выгодных РФ предложений Трампа "о мире"

США поддерживают Украину потому, что это в их стратегических интересах, заявила Камала Харрис.

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Камала Харрис провела встречу с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Вице-президент США, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заверила в продолжении поддержки Украины.

"Как я четко говорила во время наших шести предыдущих встреч, и в течение всей жестокой путинской агрессии и войны против Украины, моя поддержка народу Украины остается непоколебимой. Я горда тем, что стояла плечо к плечу с Украиной, и буду делать это и дальше. И я буду делать все, чтобы Украина победила в этой войне", - цитирует ее ВВС.

По ее словам, США должны поддерживать своих союзников и партнеров, защищать демократические ценности и противостоять агрессорам.

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"И мы должны отстаивать международный порядок, правила и нормы. Каждый из этих принципов поставлен на карту в Украине. И именно поэтому борьба Украины важна для народа Америки", - отметила Харрис.

По ее словам, Соединенные Штаты поддерживают Украину "не из благотворительности, а потому, что это в наших стратегических интересах".

При этом она недвусмысленно намекнула на Дональда Трампа, который накануне раскритиковал украинского лидера за отказ идти на переговоры с Россией.

"Ничего, что касается конца этой войны, не может решаться без Украины. Однако откровенно хочу вам сказать, господин президент, в моей стране есть те, кто вместо этого готов вынудить Украину к отказу от большой части ее суверенной территории. Те, кто требует, чтобы Украина согласилась на нейтральность и чтобы она отказалась от своего сотрудничества в области безопасности с другими государствами. Это то же, что предлагает Путин. И давайте четко скажем — это не предложения о мире. Это предложения о капитуляции. Это опасно и недопустимо", - добавила Харрис.

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Во время этой встречи лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, пункты Плана победы Украины и дальнейшую поддержку государства.

Как сообщалось ранее, в Нью-Йорке состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Как заявил Трамп во время пресс-конференции, он встретится с президентом Украины в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

Напомним, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны договорились обсудить план победы в Вашингтоне, куда сегодня уже отправился президент Украины.

/ Инфографика Главреда

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