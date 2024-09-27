Трамп сегодня встретится с Зеленским

В пятницу, 27 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
Об этом сообщает американское издание NBC News и Twitter-аккаунт (X) корреспондента "Голоса Америки" Михаила Комадовского.
Встреча Трампа и Зеленского планируется на 9:45 по местному времени (16:45 - по Киеву).
Как заявил Трамп во время пресс-конференции, он встретится с президентом Украины в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.
Смотрите видео - Трамп подтвердил встречу с Зеленским:
Во время пресс-конференции Трамп снова выразил уверенность, что может договориться с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Зеленским.
"Я скажу следующее: я верю, что мне удастся достаточно быстро договориться между президентом Путиным и президентом Зеленским. Я не хочу говорить вам, что это будет", - сказал Трамп.
Он добавил, что его стратегия - это "не капитуляция" и "заключается в том, чтобы спасать жизни".
Кроме этого, Трамп выразил свое несогласие с Зеленским, что такая сделка невозможна.
"Он не знает меня, но я не согласен", - сказал кандидат в президенты США.
Тем временем корреспондент украинской службы "Голоса Америки" в Белом доме Юлия Ярмоленко написала в соцсети X со ссылкой на источники в делегации, что президент Зеленский продлил свой визит в США еще на один день.
Байден анонсировал новую встречу с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Джо Байден 12 октября 2024 года проведет новую встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Германии на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины, где будет обсуждаться украинский План победы.
Как говорится на сайте Белого дома, Байден настроен предоставить Украине поддержку, которая позволит победить в войне с российскими агрессорами.
"12 октября 2024 года президент Байден проведет встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии, где два лидера рассмотрят прогресс в этих консультациях и будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины. Президент Байден настроен предоставить Украине поддержку, необходимую для победы", – говорится в сообщении.
Встреча Трампа и Зеленского
Во время митинга в Пенсильвании Трамп в очередной раз сделал нелицеприятное заявление о Зеленском, назвав его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".
"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал "республиканец".
Сначала кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. При этом Трамп не предоставил дополнительных подробностей.
Позже в штабе экс-президента США заявили, что встреча Трампа и Зеленского даже не планировалась.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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