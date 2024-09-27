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Трамп сегодня встретится с Зеленским

Анна Ярославская
27 сентября 2024, 06:50
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Встреча Трампа и Зеленского планируется в 16:45 по Киеву в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.
Трамп сегодня встретится с Зеленским
Трамп подтвердил встречу с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента

В пятницу, 27 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Об этом сообщает американское издание NBC News и Twitter-аккаунт (X) корреспондента "Голоса Америки" Михаила Комадовского.

Встреча Трампа и Зеленского планируется на 9:45 по местному времени (16:45 - по Киеву).

видео дня

Как заявил Трамп во время пресс-конференции, он встретится с президентом Украины в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

Скриншот

Смотрите видео - Трамп подтвердил встречу с Зеленским:

Во время пресс-конференции Трамп снова выразил уверенность, что может договориться с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Зеленским.

"Я скажу следующее: я верю, что мне удастся достаточно быстро договориться между президентом Путиным и президентом Зеленским. Я не хочу говорить вам, что это будет", - сказал Трамп.

Он добавил, что его стратегия - это "не капитуляция" и "заключается в том, чтобы спасать жизни".

Кроме этого, Трамп выразил свое несогласие с Зеленским, что такая сделка невозможна.

"Он не знает меня, но я не согласен", - сказал кандидат в президенты США.

Тем временем корреспондент украинской службы "Голоса Америки" в Белом доме Юлия Ярмоленко написала в соцсети X со ссылкой на источники в делегации, что президент Зеленский продлил свой визит в США еще на один день.

Байден анонсировал новую встречу с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 12 октября 2024 года проведет новую встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Германии на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины, где будет обсуждаться украинский План победы.

Как говорится на сайте Белого дома, Байден настроен предоставить Украине поддержку, которая позволит победить в войне с российскими агрессорами.

"12 октября 2024 года президент Байден проведет встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии, где два лидера рассмотрят прогресс в этих консультациях и будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины. Президент Байден настроен предоставить Украине поддержку, необходимую для победы", – говорится в сообщении.

Встреча Трампа и Зеленского

Во время митинга в Пенсильвании Трамп в очередной раз сделал нелицеприятное заявление о Зеленском, назвав его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал "республиканец".

Сначала кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. При этом Трамп не предоставил дополнительных подробностей.

Позже в штабе экс-президента США заявили, что встреча Трампа и Зеленского даже не планировалась.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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