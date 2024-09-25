У Трампа заявили, что встречи с Зеленским не будет - AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не встретится на этой неделе с президентом Владимиром Зеленским, который сейчас находится с визитом в Америке для участия в открытии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как пишет агентство AP, представитель предвыборной кампании республиканца заявил, что такая встреча даже не планировалась.
Издание отмечает, что, выступая в Саванне, штат Джорджия, Трамп высмеял заявления президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать украинские вооруженные силы, пока Киев не выиграет войну.
Он вспомнил два исторических конфликта, чтобы намекнуть, что Москва не проиграет — роль бывшего Советского Союза в победе над Адольфом Гитлером и нацистами во Второй мировой войне в 1940-х годах и неудачное вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию более века тому назад.
Трамп настаивал на том, что США должны "выйти", хотя и не уточнил, как он будет вести переговоры о прекращении участия США в войне.
"Байден говорит: "Мы не уйдем, пока не победим", — сказал Трамп, понизив голос, чтобы подражать президенту-демократу.
"Что произойдет, если они победят? Вот что они делают, они воюют. Как мне кто-то сказал на днях, они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот что они делают. Они воюют. И это неприятно", - заявил республиканец.
Как сообщал Главред, во время митинга в понедельник в Пенсильвании Трамп в очередной раз сделал нелицеприятное заявление о Зеленском, назвав его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".
"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал "республиканец".
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США и уже запланировал ряд двусторонних встреч, в частности с Камалой Харрис.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. При этом Трамп не предоставил дополнительных подробностей.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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