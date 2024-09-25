У Трампа заявили, что встречи с Зеленским не будет - AP

В штабе экс-президента заявили, что встреча Трампа и Зеленского даже не планировалась.

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Трамп не собирается встретиться с Зеленским в США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не встретится на этой неделе с президентом Владимиром Зеленским, который сейчас находится с визитом в Америке для участия в открытии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как пишет агентство AP, представитель предвыборной кампании республиканца заявил, что такая встреча даже не планировалась.

Издание отмечает, что, выступая в Саванне, штат Джорджия, Трамп высмеял заявления президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать украинские вооруженные силы, пока Киев не выиграет войну.

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Он вспомнил два исторических конфликта, чтобы намекнуть, что Москва не проиграет — роль бывшего Советского Союза в победе над Адольфом Гитлером и нацистами во Второй мировой войне в 1940-х годах и неудачное вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию более века тому назад.

Трамп настаивал на том, что США должны "выйти", хотя и не уточнил, как он будет вести переговоры о прекращении участия США в войне.

"Байден говорит: "Мы не уйдем, пока не победим", — сказал Трамп, понизив голос, чтобы подражать президенту-демократу.

"Что произойдет, если они победят? Вот что они делают, они воюют. Как мне кто-то сказал на днях, они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот что они делают. Они воюют. И это неприятно", - заявил республиканец.

Как сообщал Главред, во время митинга в понедельник в Пенсильвании Трамп в очередной раз сделал нелицеприятное заявление о Зеленском, назвав его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал "республиканец".

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США и уже запланировал ряд двусторонних встреч, в частности с Камалой Харрис.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. При этом Трамп не предоставил дополнительных подробностей.

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