Зеленский и Байден встретились в Нью-Йорке: в ОП раскрыли детали

На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны договорились обсудить план победы в Вашингтоне 26 сентября.
В Офисе президента Украины отметили, что во время встречи Зеленский поблагодарил Байдена и Штаты за оказанную стране поддержку, которая "спасает жизнь украинцев и помогает стране сохранить независимость".
"Глава Украинского государства ознакомил президента США с ситуацией в Украине, в том числе на фронте. Владимир Зеленский сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября", - говорится в заявлении ОП.
Кроме того, Зеленский и Байден приняли участие в специальной встрече "G7+", посвященной вопросу восстановления Украины. Также более 30 стран и Евросоюз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.
Во время выступления на мероприятии Зеленский отметил, что после разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему "стать по-настоящему продолжительным".
"Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления - способствующей миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию", - сказал Зеленский.
Визит Зеленского в США и план победы
Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США и уже запланировал ряд двусторонних встреч, в частности с Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
В США он встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал ей о своем "плане победы". На встрече присутствовали члены Сената США Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс.
Зеленский также выступил на заседании Совбеза ООН. Он заявил, что войну, развязанную Россией, "нельзя успокоить разговорами". Он убежден, что страну-агрессора нужно принудить к миру.
Тем временем издание The Times опубликовало четыре ключевых пункта плана победы Зеленского:
- запрос на западные гарантии безопасности, схожие с пактом о взаимной обороне, заключенным в рамках членства в НАТО;
- продолжение операции Украины в Курской области России с целью получения территориального козыря;
- запрос на "конкретные" современные виды вооружения;
- международная финансовая помощь для украинской экономики.
Отметим, официально план Зеленского пока не обнародован.
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