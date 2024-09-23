'Площадка для обеспечения безопасности': Зеленский встретился с Шольцом в США

Президент и канцлер обсудили украинскую "формулу мира".

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Зеленский встретился с Шольцом в США / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США, где уже встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

Президент поблагодарил Германию за поддержку. Он также обсудил с Шольцом украинскую "Формулу мира".

"Говорили о том, как сделать справедливый мир ближе. Главное - сохранять единство. Наша Формула мира создана именно для этого, и мы провели успешный первый Саммит мира. Готовим сейчас второй. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы", - написал Зеленский. видео дня

План победы Украины - главные новости по теме

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе отправится с визитом в США, чтобы показать Джо Байдену план победы Украины в войне с Россией. Также Зеленский встретится с кандидатами на пост президента Штатов Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский раскрыл три пункта плана Украины.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины в отношении оружия. Далее - пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше совместное экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть, сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - сказал президент.

Запуск плана победы зависит от позиции США, также говорил Владимир Зеленский. По его словам, в рамках плана Украина ожидает быстрых и уверенных действий по поддержке в период с октября по декабрь.

Кроме того, Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией, которые должны проводиться в рамках плана победы. Ожидается, что план победы будет готов к началу ноября.

Что известно о формуле мира Зеленского / Инфографика: Главред

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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