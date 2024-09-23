УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Площадка для обеспечения безопасности": Зеленский встретился с Шольцом в США

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2024, 23:31
8
Президент и канцлер обсудили украинскую "формулу мира".
Зеленский, Шольц
Зеленский встретился с Шольцом в США / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США, где уже встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

Президент поблагодарил Германию за поддержку. Он также обсудил с Шольцом украинскую "Формулу мира".

"Говорили о том, как сделать справедливый мир ближе. Главное - сохранять единство. Наша Формула мира создана именно для этого, и мы провели успешный первый Саммит мира. Готовим сейчас второй. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы", - написал Зеленский.

видео дня

План победы Украины - главные новости по теме

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе отправится с визитом в США, чтобы показать Джо Байдену план победы Украины в войне с Россией. Также Зеленский встретится с кандидатами на пост президента Штатов Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский раскрыл три пункта плана Украины.

"Во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира. Второе, без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта. Третий пункт связан с конкретным укреплением Украины в отношении оружия. Далее - пункт, связанный с экономикой. Скажем так, наше совместное экономическое развитие. Еще пункт, связанный не с экономикой, а скажем так, с экономией в будущем. То есть, сегодня вы нам помогаете в реализации этого плана, а в будущем Украина сэкономит вам много вашего ресурса", - сказал президент.

Запуск плана победы зависит от позиции США, также говорил Владимир Зеленский. По его словам, в рамках плана Украина ожидает быстрых и уверенных действий по поддержке в период с октября по декабрь.

Кроме того, Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией, которые должны проводиться в рамках плана победы. Ожидается, что план победы будет готов к началу ноября.

'Площадка для обеспечения безопасности': Зеленский встретился с Шольцом в США
Что известно о формуле мира Зеленского / Инфографика: Главред

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

"Власть готовится к переговорам": Краев раскрыл, почему ближайшие месяцы станут решающими

"Власть готовится к переговорам": Краев раскрыл, почему ближайшие месяцы станут решающими

23:57 Украина
Список из 250 целей: эксперт - об объектах РФ, которые могут оказаться под ударом

Список из 250 целей: эксперт - об объектах РФ, которые могут оказаться под ударом

23:52 Украина
"Площадка для обеспечения безопасности": Зеленский встретился с Шольцом в США

"Площадка для обеспечения безопасности": Зеленский встретился с Шольцом в США

23:31 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Беглец Влад Яма показал фото с женой из Киева - детали 25445

Беглец Влад Яма показал фото с женой из Киева - детали

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания 13881

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп 12328

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского 6875

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

Последние новости

23:57

"Власть готовится к переговорам": Краев раскрыл, почему ближайшие месяцы станут решающими

23:52

Список из 250 целей: эксперт - об объектах РФ, которые могут оказаться под ударомВидео

23:31

"Площадка для обеспечения безопасности": Зеленский встретился с Шольцом в США

22:53

"Морально не могу себе позволить": известный украинский ведущий объяснил, что делает за границей

22:48

Найти 5 лимонов на картинке сможет только гений: чрезвычайная загадка на внимательность

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – КриволапВоенную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап
22:27

Школьники в Украине будут учиться на год дольше: в МОН назвали причину

22:10

Зима будет сложной для Украины: Блинкен выдал серьезное заявление

21:56

Лучшая подруга Натальи Могилевской высказалась об ее приемных детях - детали

21:21

"Не одобряли": президент Ирана выдал наглое заявление насчет войны РФ с Украиной

Реклама
20:48

Под угрозой крупные арсеналы РФ: какие склады готовятся уничтожить ВСУ

20:45

Россия применяет новую тактику боев на фронте: она в 90% смертельна для оккупантов

20:41

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

20:18

Аэродромы, корабли и системы ПВО: ВСУ выбили сотни целей на территории РФ

20:15

Почему куры не несутся: 3 основные причины и как это исправитьВидео

19:32

Россия во время атаки ночью пыталась сымитировать удар по АЭС: подробности

19:23

Мобилизация за год увеличились втрое: Умеров анонсировал следующий шаг

19:22

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

19:10

Российская армия стала армией людоедовмнение

18:24

Прорвали границу с минными полями: в ВСУ раскрыли детали штурма на КурщинеВидео

18:19

В Харькове прогремели мощные взрывы: первые подробности о "прилетах"

Реклама
18:13

Украина может потерять Угледар: Селезнев заявил об опасном окружении ВСУ

17:50

Российские школьники сожгли Ми-8 в Омске

17:44

ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово: военный назвал условие

17:43

Почему нельзя говорить "один кросівок": какой ошибки стоит избегатьВидео

17:16

У Стармера ответили на вопрос о разрешении бить Storm Shadow по целям в России

16:59

Враг продвигается поближе: россияне заняли два города под Покровском

16:38

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп

16:32

Очень важные приметы: какую дверь нельзя запирать 24 сентября

16:30

Как вывести пятна от красного вина с чего угодно: эксперты назвали лучшие средства

16:18

Угроза новой войны на Ближнем Востоке: в США обратились к Израилю с призывом

16:18

Церковный праздник 24 сентября: что запрещено делать в день святой Феклы

16:11

Морпехи ВСУ зачистили позиции россиян в Курской области и взяли пленныхВидео

16:10

Цены на овощи и фрукты в Украине "взлетели": что подорожало больше всего за неделю

16:08

Ни одного насекомого в доме больше не будет: 5 способов, как избавиться от мухВидео

16:06

Зеленский в США. Чем закончится визит президента и ждать ли "прорыва" в политике Байдена

16:02

Всю конструкцию под демонтаж: в МИД озвучили идею снести Крымский мост

15:34

"Одеты более, чем на 10 млн грн!": эксперт посчитал цену "обвеса" семьи депутата от фракции Порошенко, которого застали на Мальдивах

15:25

"Новейшее оружие РФ": почему после удара по складу в Торопце начались землетрясенияВидео

15:09

РФ продвинулась в Харьковской области: в разведке Британии назвали направлениеВидео

15:06

ВСУ "покрошили" тысячи россиян на Харьковщине: названы потери РФ с начала наступления

Реклама
14:55

Ударит +28 градусов: когда в Украине резко потеплеет

14:49

Зачем нужны 3 отсека в стиральной машине: почему важно их не перепутать

14:47

Цена просто космос: какое пиво самое дорогое в мире

13:58

"Что будет, то будет": Трамп признался, будет ли баллотироваться снова, если проиграет

13:56

Знают единицы: почему птицы не умирают на высоковольтных проводах - простое объяснениеВидео

13:48

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

13:29

"Красная линия пересечена": одна из стран, передавших Украине F-16, высказалась об ударах по РФВидео

13:19

"Следующие месяцы будут решающими": Зеленский в США сделал важное заявление

13:04

Очередной провал России: что произошло при взрыве ракеты "Сармат" в РФ

12:52

И согреетесь, и сэкономите: какие дрова лучше для отопления дома

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять