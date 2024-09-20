'С октября по декабрь без промедлений': Зеленский рассказал о своем плане победы

Зеленский также ответил, есть ли у него "план Б".

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Мирный план Зеленского / коллаж: Главред, фото: Офис президента

График плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в США, рассчитан на принятие быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, подробности плана он будет обсуждать с президентом США, поскольку в плане есть пункты, которые зависят от положительного решения США.

"Потому что, в большинстве своем, решение по плану зависят именно от него. Также и от других союзников. Но, там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский. видео дня

Президент отметил, что план рассчитан на быстрые решения партнеров, которые должны состояться в период с октября по декабрь без промедлений, тогда представленный план сработает.

Также у Зеленского спросили, есть ли у него "план Б".

"Мне задали вопрос, а что будет, если президент Байден не поддержит ваш мирный план, есть ли у вас "план Б"? Я скажу честно, мы уже в "плане Б". Мы в нем живем, боремся. У нас никогда не было "плана А". Потому что "план А" был в том, чтобы не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и ввести санкции против РФ", - сказал президент.

Зеленский рассказал о своем плане мира - видео:

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Украинская "Формула мира" / Инфографика: Главред

Мирный план Зеленского - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в США где, в частности, проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и представит ему ранее анонсированный "План победы" Украины.

Ранее Зеленский сообщал, что план победы включает четыре основных пункта и еще один, который будет нужен Украине после войны.

Кроме того, представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что с планом президента Владимира Зеленского по окончанию войны уже ознакомились Соединенные Штаты Америки.

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