'Заморозка' войны на условиях РФ: Зеленский однозначно высказался насчет слухов

Зеленский подчеркнул, что никакой "альтернативы" миру и замораживанию войны "нет и быть не может".

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Переговоры с РФ - Зеленский объяснил свой план победы / Коллаж: Главред, фото: ОП, АрмияInform

Президент Владимир Зеленский заявил, что так называемый план победы - видение Офиса президента путей завершения войны - уже готов. В то же время глава государства опроверг слухи о якобы пункте замораживания войны, который содержится в этом документе.

Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил, что готовит переговоры с партнерами, в частности по вооружению бригад, а также по новым средствам ПВО.

"Приоритет - не только реализовать все, о чем мы уже договорились и что пока тормозится на этапе логистики, но и более стратегические вещи. Мы имеем четкие задачи по комплектации бригад - это техника, это обучение. До сих пор еще не полностью выполнены все обещания по ПВО, которые звучали в рамках саммита в Вашингтоне. И это важно - именно сейчас, именно в начале осени иметь больше результатов для воздушного щита", - высказался он. видео дня

И сегодня, добавил Зеленский, уже можно сказать, что полностью подготовлен "план победы".

"Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Все проработано. Самое главное теперь - решимость реализовать. Нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакого замораживания войны или любых других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап", - отметил он.

План победы Зеленского - что известно

Ранее Bild опубликовал статью, в которой говорилось о якобы согласии украинской стороны на "локальное" замораживание боев. Кроме этого план Украины предусматривает необходимость положительного решения Соединенных Штатов относительно разрешения на удары дальнобойным вооружением по территории РФ.

Тогда как советник Зеленского назвал эту информацию "фейком".

К слову, презентация так называемого плана победы - то есть видение ОП завершения войны с Россией - является одним из условий Вашингтона для принятия окончательного решения о разрешении Украине наносить глубокие удары по России.

При этом, как писало агентство Bloomberg, некоторые партнеры Украины рассматривают возможность окончания войны в Украине уже в 2025 году. Они обсуждают возможность переговоров между страной-агрессором Россией и Украиной. Однако решение о диалоге с Москвой должны принимать только украинские чиновники.

Война в 2025 году - мнение эксперта

Как высказался в блоге Главреда эксперт Иван Ступак, Кремль не настроен на войну еще и в 2025 году.

"Москва еще в начале этого года рассчитывала, что на выборах президента США победит пророссийский кандидат, и уже в 2025 году можно будет выйти на завершение войны. Потому у России нет плана по ведению войны в следующем году. По крайней мере, он не до конца сформулирован".

Ступак считает, что Россия уже в ближайшие месяцы захочет снизить градус войны.

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