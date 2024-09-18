Нардеп Андрей Одарченко, которого подозревают в коррупции, внезапно исчез - САП

Действующий депутат Одарченко, который предлагал взятку Мустафе Найему, не явился в суд и не выходит на связь.

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Действующий нардеп мог сбежать за границу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/Андрей Одарченко

Действующий народный депутат Андрей Одарченко вероятно, сбежал за границу. Его подозревают в попытке дать взятку высокопоставленному чиновнику Государственного агентства восстановления. Об этом заявила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время заседания по делу парламентария.

НАБУ сообщило, что по предварительным данным, депутат нарушил процессуальные обязанности и незаконно пересек государственную границу. Его обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам в сфере восстановления.

В САП предположили, что Одарченко мог выехать через Закарпатскую область. Именно туда парламентарий выехал в первые дни полномасштабного вторжения России. Там Омельченко наладил тесные отношения с тогдашним руководителем Закарпатской ОГА Виктором Микитой, которого недавно назначили заместителем Ермака.

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Защитники обвиняемого парламентария не смогли сообщить суду о месте пребывания их подзащитного. Они утверждают, что связь с ним отсутствует. Кроме этого, нардепа сегодня не было в Верховной Раде, а ранее он сдал загранпаспорта.

"Сейчас прокурором заявлено ходатайство о взыскании внесенного обвиняемым залога в сумме 15 млн грн в доход государства и объявления его в розыск", - говорится в сообщении НАБУ.

Высший антикоррупционный суд должен рассмотреть ходатайство 19 сентября. Судья также инициировал привод Одарченко.

Защита депутата считает эти ходатайства преждевременными и отмечает, что причины его неявки могут быть уважительными.

Кто такой Андрей Одарченко? Одарченко Андрей Николаевич (род. 2 ноября 1978, Харьков, УССР) - народный депутат Украины IX созыва от 170-го избирательного округа от партии "Слуга народа", также является членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики, пишет Википедия. 21 ноября 2023 года Одарченко был задержан работниками НАБУ и САП в момент передачи взятки. Он предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафе Найему взятку в криптовалюте в эквиваленте $50 тыс. Это первый случай взятки в криптовалюте, который удалось задокументировать украинским правоохранителям. 22 ноября суд избрал Андрею меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 15 млн грн. 23 ноября членство Одарченко в партии Слуга народа было приостановлено, а 24 ноября он вышел на свободу, внеся залог в 15 млн грн.

Бегство нардепов за границу - история Дмитрука

Напомним, 25 августа Генеральный прокурор сообщил о подозрении народному депутату Артему Дмитруку в связи с его причастностью к нападению на граждан, а также в похищении огнестрельного оружия.

Вскоре Дмитрука заметили в Молдове.

29 августа Государственное бюро расследований объявило Артема Дмитрука в международный розыск.

Следствие установило, что 23 августа 2024 года он незаконно пересек границу из Украины в Молдову. Операция по переправке была тщательно спланирована, а все причастные лица, включая участников со стороны Молдовы, уже идентифицированы.

Как сообщал Главред, Дмитрука заметили в Лондоне. Он, вероятно, находится там с женой и дочерью.

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