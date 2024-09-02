Стало известно, как нардеп Дмитрук сбежал за границу

Организатор плана бегства депутата имеет широкий круг связей как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах.

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Бегство Дмитрука было тщательно спланировано и заблаговременно организовано / Коллаж: Главред, фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.

Пресс-служба ГБР в своем сообщении не указывает фамилию подозреваемого нардепа, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет именно о Дмитруке.

Сообщается, что правоохранители допросили свидетелей, провели анализ голосовых и интернет соединений мобильных операторов связи, изучили маршруты движения абонентов, которые были привлечены к схеме.

Было установлено, что 23 августа 2024 года депутат незаконно пересек государственную границу Украины в направлении Республики Молдова в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной слухбы "Большая Комаровка" пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

По данным правоохранителей, "операция" по переправке была тщательно спланирована и заблаговременно организована.

"Депутат выехал из Киева около часа дня в направлении Одессы. За рулем авто находилось другое лицо. Благодаря анализу видео с камер видеонаблюдения на автотрассе Киев-Одесса, допросу водителя и отработке ряда оперативных версий установлено, что народный депутат вышел из машины на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области. Около пяти часов вечера он пересел в другой автомобиль, за рулем которого находился другой фигурант, а также организатор схемы переправки. Около девяти вечера они доставили депутата к границе, после чего он пешком незаконно покинул Украину", - сообщили в ГБР.

В настоящее время установлены все лица, которые организовывали "бегство", в том числе со стороны Молдовы. Фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины.

Отмечается, что организатор имеет широкий круг связей как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах. По оперативным данным, "бизнес" по незаконной переправке за границу военнообязанных у этой группы был поставлен на поток.

Организатор и один из фигурантов на следующий день также скрылись в Приднестровском участке Молдовы.

ГБР сообщило о подозрениях трем участникам незаконной переправки лиц через государственную границу по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Двум - заочно, один фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Южного региона.

Смотрите видео - ГБР установило, как нардеп Дмитрук сбежал за границу:

Скандал вокруг нардепа Дмитрука - последние новости

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за избиения военного и полицейского. В Одессе Дмитрук действовал вместе с группой лиц. Нардеп умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего.

Сообщалось, що Дмитрука заметили в Молдове. По словам источника, накануне Дмитрук в своем Телеграмм-канале утверждал, будто ему готовят подозрение. Это пророссийский депутат назвал "попыткой лишить его вести политическую деятельность" и пожаловался, что за него "взялись спецслужбы".

После стычки с военным в центре Киева осенью 2023 года Дмитрук открыто критиковал Вооруженные силы в Курской области, обвиняя их в якобы преступлениях.

Кто такой Артем Дмитрук? Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады. Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе. Дмитрук принимал участие в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, желающих захватить власть в городе. 9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.

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