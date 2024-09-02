УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Стало известно, как нардеп Дмитрук сбежал за границу

Анна Ярославская
2 сентября 2024, 10:12
121
Организатор плана бегства депутата имеет широкий круг связей как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах.
Бегство Дмитрука
Бегство Дмитрука было тщательно спланировано и заблаговременно организовано / Коллаж: Главред, фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.

Пресс-служба ГБР в своем сообщении не указывает фамилию подозреваемого нардепа, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет именно о Дмитруке.

Сообщается, что правоохранители допросили свидетелей, провели анализ голосовых и интернет соединений мобильных операторов связи, изучили маршруты движения абонентов, которые были привлечены к схеме.

Было установлено, что 23 августа 2024 года депутат незаконно пересек государственную границу Украины в направлении Республики Молдова в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной слухбы "Большая Комаровка" пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

По данным правоохранителей, "операция" по переправке была тщательно спланирована и заблаговременно организована.

"Депутат выехал из Киева около часа дня в направлении Одессы. За рулем авто находилось другое лицо. Благодаря анализу видео с камер видеонаблюдения на автотрассе Киев-Одесса, допросу водителя и отработке ряда оперативных версий установлено, что народный депутат вышел из машины на трассе вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области. Около пяти часов вечера он пересел в другой автомобиль, за рулем которого находился другой фигурант, а также организатор схемы переправки. Около девяти вечера они доставили депутата к границе, после чего он пешком незаконно покинул Украину", - сообщили в ГБР.

В настоящее время установлены все лица, которые организовывали "бегство", в том числе со стороны Молдовы. Фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины.

  • ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины
    ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины Фото: dbr.gov.ua
  • ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины
    ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины Фото: dbr.gov.ua
  • ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины
    ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины Фото: dbr.gov.ua
  • ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины
    ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины Фото: dbr.gov.ua
  • ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины
    ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины Фото: dbr.gov.ua
  • ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины
    ДБР установило обстоятельства и лиц, незаконно переправивших нардепа через государственную границу Украины Фото: dbr.gov.ua

Отмечается, что организатор имеет широкий круг связей как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах. По оперативным данным, "бизнес" по незаконной переправке за границу военнообязанных у этой группы был поставлен на поток.

Организатор и один из фигурантов на следующий день также скрылись в Приднестровском участке Молдовы.

ГБР сообщило о подозрениях трем участникам незаконной переправки лиц через государственную границу по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Двум - заочно, один фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Южного региона.

Смотрите видео - ГБР установило, как нардеп Дмитрук сбежал за границу:

Скандал вокруг нардепа Дмитрука - последние новости

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за избиения военного и полицейского. В Одессе Дмитрук действовал вместе с группой лиц. Нардеп умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего.

Сообщалось, що Дмитрука заметили в Молдове. По словам источника, накануне Дмитрук в своем Телеграмм-канале утверждал, будто ему готовят подозрение. Это пророссийский депутат назвал "попыткой лишить его вести политическую деятельность" и пожаловался, что за него "взялись спецслужбы".

После стычки с военным в центре Киева осенью 2023 года Дмитрук открыто критиковал Вооруженные силы в Курской области, обвиняя их в якобы преступлениях.

Кто такой Артем Дмитрук?

Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады.

Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе.

Дмитрук принимал участие в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, желающих захватить власть в городе.

9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГБР новости Украины
Реклама

Главное за день

Ударит +8 градусов: в каких областях Украины резко похолодает

Ударит +8 градусов: в каких областях Украины резко похолодает

10:41 Синоптик
Стало известно, как нардеп Дмитрук сбежал за границу

Стало известно, как нардеп Дмитрук сбежал за границу

10:12 Украина
РФ запустила по Украине 35 ракет разных типов и 23 дрона: сколько удалось сбить

РФ запустила по Украине 35 ракет разных типов и 23 дрона: сколько удалось сбить

09:42 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на сентябрь 2024: один знак зодиака ждет крутой поворот в личной жизни и семье 16855

Гороскоп на сентябрь 2024: один знак зодиака ждет крутой поворот в личной жизни и семье

Накроют штормовой ветер и грозы: когда в Украину ворвется бабье лето 15250

Накроют штормовой ветер и грозы: когда в Украину ворвется "бабье лето"

Оккупация Покровска развязывает руки Путину: какая опасность для Днепра 3134

Оккупация Покровска развязывает руки Путину: какая опасность для Днепра

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября: Ракам - одиночество, Львам - прибыль 2766

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября: Ракам - одиночество, Львам - прибыль

Последние новости

10:55

Почему в Финляндии не используют губки для мытья посуды: что берут взамен

10:41

Ударит +8 градусов: в каких областях Украины резко похолодает

10:36

"Там дикие бои": в ВСУ назвали самое горячее направление фронта

10:12

Стало известно, как нардеп Дмитрук сбежал за границуФотоВидео

09:50

ВСУ продвинулись возле стратегического для РФ населенного пункта: офицер раскрыл детали

У России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ ГетьманУ России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ Гетьман
09:42

РФ запустила по Украине 35 ракет разных типов и 23 дрона: сколько удалось сбить

09:31

Цены "взлетят": Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо

08:55

Армия РФ оккупировала Долиновку на Донбассе - DeepState

08:53

Гороскоп на завтра 3 сентября: Львам - ожесточенные соревнования, Рыбам - успешный день

Реклама
08:42

Хватит чайной ложки: что добавить при варке яиц, чтобы скорлупа легко чистилась

08:19

Пылают дома и авто: после удара РФ по Киеву в Белгороде прогремели взрывыВидео

08:10

Сила и слабость Дональда Трампамнение

07:51

Спустя шесть месяцев после развода: Мурат Налчаджиоглу засветился с бывшей женой

07:38

Ракетный удар по Сумам 1 сентября: среди раненых - четверо детейФото

06:56

РФ ударила по Киеву "Искандерами", Х-101 и дроном: силы ПВО уничтожили десятки ракетФото

06:10

Визит Путина в Монголиюмнение

05:42

В Киеве прогремели мощные взрывы: в четырех районах упали обломки ракет, есть раненый

05:12

Почему яблоки гниют прямо на дереве: как спасти сад и урожай от катастрофы

03:05

Одежда, которая принесет неприятности: какой цвет нельзя носить 2 сентября

03:00

Как отмыть духовку без химии: для этого понадобится самый обычный лимон

Реклама
02:35

Уверенно вперед: результаты четвертого дня Паралимпиады-2024 для Украины

02:30

Удары западным оружием по территории РФ: неожиданный прогноз генерала-разведчика

01:35

Новый украинский дрон-бомбер: что собой представляет STING, прошедший проверку

01:30

Известный репер умер на сцене во время своего концерта - последние слова артиста

01:01

Днепр в опасности: майор ВСУ дал неутешительный прогноз из-за наступления оккупантов

00:46

Угроза со стороны Беларуси: на Черниговщине возводят оборонительные сооружения

00:03

Роботы будут разминировать Украину: Хорватия передает уникальные системы

01 сентября, воскресенье
23:06

Россия вновь пугает ядерным оружием: оккупанты изменят "ядерную доктрину"

22:29

Чтобы россияне почувствовали войну: Зеленский подписал новый пакет санкцийВидео

22:24

Все в огне, есть раненые: РФ ударила ракетой по детдому в СумахФотоВидео

22:07

Экипаж вертолета погиб: в ХНУВС рассказали о катастрофе Ми-2

21:47

Поляки поддерживают сбивание российских целей своими системами ПВО: опрос

21:24

Наступление РФ на пределе: появился прогноз по срокам "генеральной битвы"

21:07

Смертоносная лихорадка Западного Нила уже в Украине: чего стоит опасаться

20:35

Накроют штормовой ветер и грозы: когда в Украину ворвется "бабье лето"

20:28

Гороскоп на сентябрь 2024 для Водолеев: мистические события и вещие сныВидео

20:14

В Харькове прогремели новые взрывы: появились детали массированного удара РФ

19:43

Гороскоп на сентябрь 2024: важное астрологическое событие изменит жизнь РыбВидео

19:16

У РФ будет три направления для наступления: майор ВСУ о рисках потери Покровска

19:10

Селидово для оккупантов оказалось крепким орешкоммнение

Реклама
19:05

Сколько россиян поддерживают убийства украинцев и захват городов - соцопрос

18:56

Свет будут выключать весь день: какими будут графики 2 сентября

18:12

У медиков тяжелые ранения и потеря крови: РФ ударила по врачам скорой в Харькове

18:10

Столбы дыма: после удара РФ по Харькову на Белгород "посыпались" снаряды

17:41

"Ответ уже происходит": в Кремле "пугают" последствиями прорыва под Курск, Суджу "сносят"Фото

17:35

Гороскоп на сентябрь 2024 для Козерогов: чего ждать на работе, в любви и финансахВидео

17:22

Было прямое попадание и жесткий взрыв: жуткое видео с моментом удара по ХарьковуФотоВидео

17:10

ВСУ "покрошили" десятки тысяч россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ

17:05

Любовный гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября: кому повезет в любви

17:02

Покровск - только плацдарм: Россия готовит крупное наступление на новую область

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять