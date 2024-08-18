Нардеп Дмитрук, который дрался с военным ВСУ, отличился новым 'фейлом'

В Офисе президента уже отреагировали на скандал.

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Дмитрук является ярым сторонником России и РПЦ / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Википедия

Скандальный пророссийский депутат Артем Дмитрук после стычки с военным в центре Киева осенью 2023 года, теперь открыто критикует Вооруженные силы в Курской области, обвиняя их в якобы преступлениях. На пост депутата уже отреагировали военные и активисты. Более того, заявление сделали и в ОП.

Гневный пост с критикой ВСУ Дмитрук "выкатил" на фоне сообщений о якобы свержения бюста Ленина в подконтрольном ВСУ городе Суджа. Хотя уже сегодня, 18 августа, СМИ опровергли эти слухи.

"Кто-то разрушает памятники, кто-то глумится над местными жителями, дедушками, изображая немцев, кто-то устраивает беспорядки в магазинах. Есть ли в этом что-то героическое, патриотическое? Нет. Надо показывать высоту нашего знания, вместо этого показываем низость поступков", - написал депутат.

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Что говорит общественность

Общественность такой комментарий Дмитрука разгневал еще и потому, что нардеп ссылался на эпизоды из российских пропагандистских роликов, снятых якобы от лица бойцов ВСУ в Курской области.

Активист Сергей Стерненко призвал наказать нардепа, а волонтер Игорь Лаченков отметил, что слова Дмитрука - государственная измена. Депутата он назвал потенциальным коллаборантом и гауляйтером.

Скандал получил огласку после репоста сообщения Дмитрука украинским защитником с позывным "Лелека".

"Дмитрук продолжает публично подогревать российскую пропаганду, описывая действия ВСУ в Курской области с полным пренебрежением, шквалом грязи", - отметил боец. После критики Дмитрука его страницу в Instagram заблокировали.

Сейчас российские пропагандистские паблики распространяют слова Дмитрука как "факт" якобы военных преступлений ВСУ.

Кто такой Артем Дмитрук? Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады. Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе. Дмитрук участвовал в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, которые хотели захватить власть в городе. 9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.

Активистам начали угрожать расправой

Вскоре Игорь Лаченков опубликовал ответ относительно скандала другого пророссийского депутата Евгения Шевченко. Тот прямо заявил, что "привык действовать больше, чем говорить. Дмитрука обидеть не дам. Спецназ работает жестко".

"Все эти угрожатели - обычные злоумышленники. Они ими и останутся, пока к власти не придут нормальные люди. Они интуитивно знают, что когда Артем Дмитрук станет министром внутренних дел, их суть раскроется. Недолго осталось", - пригрозил одиозный Шевченко.

В ОП "мягко намекнули" на Дмитрука

Руководитель ОП Андрей Ермак на фоне очередного скандала с Дмитруком, поборником русского православия в Украине, вообще заявил, что "церковь в Украине должна быть лишена московского влияния".

"Когда в Украине сегодня находятся те, которые готовы защищать влияние московской церкви, бить людей, угрожать им в соцсетях, имея статус народного депутата, то это не нормально", - отметил Ермак.

Далее глава Офиса подчеркнул, что "церковного раскола здесь (в Украине) не будет, угроз также".

Артем Дмитрук - другие скандалы

Дмитрук неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. В частности, в октябре 2023 года, по данным СМИ, он вместе с другим "слугой" Александром Куницким устроили драку с военным ВСУ в Голосеевском районе Киева.

Военному пришлось вызывать "скорую". Пострадавший утверждал, что нардепы якобы требовали от него деньги и обвиняли в каких-то аферах. Что было с ходом расследования - неизвестно.

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