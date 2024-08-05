Скандал в 'Укрзализныце': мужчина убеждал, что может ехать в женском купе

В "Укрзализныце" разгорелся скандал, когда мужчина купил билет в женское купе, а впоследствии проводница встала на его защиту и сказала, что он имеет полное право путешествовать вместе с женщинами. Об этом на своей странице в Facebook рассказала одна из пассажирок и свидетелей происшествия.
"Утром я немного прифигела. Вернее, даже не немного. Странная ирония в том, что мужчина, по его словам, не поехал бы в одном купе с геями, а то они к нему приставать будут. А что же такое? Проиграем в ассоциации, или это слишком сложно?", - написала пассажирка.
Свидетели происшествия сообщают, что проводница не только пропустила мужчину в вагон, но и уговаривала девушек принять его, мотивируя это тем, что он может "поразвлечь их".
Скандальная ситуация произошла в поезде 005 Запорожье-Ясиня, а мужчина сел на вокзале в Днепре.
Событие произошло 4 июня в вагоне поезда 005 Запорожье-Ясиня. В Днепре мужчина сел в вагон, который был подстроенным под женские купе. Проводница не только впустила его, но и уговаривала женщин принять его в свое купе, мотивируя это тем, что он приобрел билет и имеет полное право ехать именно в этом вагоне.
"У него билет продан. Вы понимаете? Я же его не привела сюда. А почему он не может ехать? С каких пор уже нельзя ехать?", - сказала проводница.
Также, по словам пассажирок, мужчина намекал на то, что если им что-то не нравится, то именно девушкам стоит идти в кассу и менять билет и идти в другой вагон.
Что такое "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
Кроме того, мужчина успел дискриминировать представителей ЛГБТ меньшинств и сказал, что если бы это "был вагон для голубых", он сам бы в нем не поехал.
Женщина, которая была свидетелем событий сообщила, что после ее звонка на горячую линию "Укрзализныци" мужчину перевели со скандалом в другой вагон.
Война в Украине и обстрелы "Укрзализныци"
Напомним, россияне часто бьют по железнодорожной инфраструктуре, вероятно пытаясь сверять поставки вооружения и боеприпасов к линии фронта.
Ранее, 25 апреля оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре сразу в трех областях.
Сообщалось, что несколькими днями ранее, 19 апреля, россияне уже обстреливали инфраструктуру Укрзализныци. Тогда погибла сотрудница компании Оксана Стороженко.
Другие новости об украинской железной дороге:
- Как правильно говорить - поезд или поезд: Авраменко поставил точку в дилемме
- "Гай детских снов" и "Поезд домой": проекты 1+1 media и Киевстар ТВ получили первенство в конкурсе маркетинговых инициатив X-RAY
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред