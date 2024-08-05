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Скандал в "Укрзализныце": мужчина убеждал, что может ехать в женском купе

Степан Гафтко
5 августа 2024, 21:06
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Во время поездки "Укрзализныцей" мужчина убеждал, что имеет полное право ехать в женском купе, впоследствии его поддержала проводница.
Скандал в 'Укрзализныце': мужчина убеждал, что может ехать в женском купе
Скандал в Укрзализныце / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В "Укрзализныце" разгорелся скандал, когда мужчина купил билет в женское купе, а впоследствии проводница встала на его защиту и сказала, что он имеет полное право путешествовать вместе с женщинами. Об этом на своей странице в Facebook рассказала одна из пассажирок и свидетелей происшествия.

"Утром я немного прифигела. Вернее, даже не немного. Странная ирония в том, что мужчина, по его словам, не поехал бы в одном купе с геями, а то они к нему приставать будут. А что же такое? Проиграем в ассоциации, или это слишком сложно?", - написала пассажирка.

Свидетели происшествия сообщают, что проводница не только пропустила мужчину в вагон, но и уговаривала девушек принять его, мотивируя это тем, что он может "поразвлечь их".

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Скандальная ситуация произошла в поезде 005 Запорожье-Ясиня, а мужчина сел на вокзале в Днепре.

Событие произошло 4 июня в вагоне поезда 005 Запорожье-Ясиня. В Днепре мужчина сел в вагон, который был подстроенным под женские купе. Проводница не только впустила его, но и уговаривала женщин принять его в свое купе, мотивируя это тем, что он приобрел билет и имеет полное право ехать именно в этом вагоне.

"У него билет продан. Вы понимаете? Я же его не привела сюда. А почему он не может ехать? С каких пор уже нельзя ехать?", - сказала проводница.

Также, по словам пассажирок, мужчина намекал на то, что если им что-то не нравится, то именно девушкам стоит идти в кассу и менять билет и идти в другой вагон.

Что такое "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Кроме того, мужчина успел дискриминировать представителей ЛГБТ меньшинств и сказал, что если бы это "был вагон для голубых", он сам бы в нем не поехал.

Женщина, которая была свидетелем событий сообщила, что после ее звонка на горячую линию "Укрзализныци" мужчину перевели со скандалом в другой вагон.

Война в Украине и обстрелы "Укрзализныци"

Напомним, россияне часто бьют по железнодорожной инфраструктуре, вероятно пытаясь сверять поставки вооружения и боеприпасов к линии фронта.

Ранее, 25 апреля оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре сразу в трех областях.

Сообщалось, что несколькими днями ранее, 19 апреля, россияне уже обстреливали инфраструктуру Укрзализныци. Тогда погибла сотрудница компании Оксана Стороженко.

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