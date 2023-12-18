Одиозный нардеп Дмитрук снова оскандалился: обозвал военных, защищая УМП МП

Одиозный нардеп Артем Дмитрук снова влип в скандал, высказываясь в своих соцсетях о якобы преследованиях УМП МП в Украине. Военных ВСУ вслед за работниками ТЦК тот обозвал "оборотнями".
Соответствующее видео было опубликовано в Stories Instagram Дмитрука. Сам депутат лоббирует интересы Московского патриархата в Украине и нередко резко высказывался об украинских активистах, защищающих украинский язык, и истории Украины.
Теперь же нардеп решил обрушиться на военных. По утверждению Дмитрука, военные, которые защищают интересы ПЦУ, являются "оборотнями", как и военкомы.
"Оборотни в военной форме. Это не только сотрудники ТЦК, но и военнослужащие, которые занимаются "рейдерскими захватами храмов УПЦ", - так интерпретировал Дмитрук переход региональных епархий МП под протекторат ПЦУ.
Более того, в воображении Дмитрука военные якобы "избивают священников" и прихожан Московского патриархата. Дальше депутат и вовсе пригрозил военным "наказанием".
"Такие случаи будут расследованы, все виновные в этом, все преступники, которые совершают такие "тяжкие преступления" в отношении наших прихожан нашей церкви, обязательно понесут наказание", - сказал Дмитрук.
Дмитрук ссылается на новость о якобы "рейдерском захвате" храма МП Рождества Пресвятой Богородицы и участии действующих военнослужащих ВСУ в "избиении".
Еще в ноябре в ПЦУ объяснили, что произошло на территории монастыря. По словам представителей Православной церкви Украины, в тот день Московский патриархат собрал "силовой блок", чтобы не дать прихожанам возможности перейти в ПЦУ. Именно эти "титушки" вступили в бой с парафиянами и не дали им возможности пройти на территорию.
Через пару дней прихожане храма снова пришли к монастырю, но уже учитывали, что их встретят "титушки". Информация о якобы избиении людей со стороны ПЦУ не соответствует действительности. Это была не драка, а самозащита, подчеркнули в ПЦУ.
Другие скандалы с участием депутатов
Ранее Главред писал, как нардеп от Слуги народа Марьяна Безуглая пожаловалась, что военное руководство в лице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы не предоставило ей планов на 2024 год, поэтому "должно уйти". Сеть восприняла предложение Безуглой отправить Залужного в отставку острыми замечаниями и оценкой деятельности самой нардепши.
Не обошла гнева сети и экс-депутат ВР Ирина Фарион, которая сделала резкий выпад в сторону русскоязычных украинских военных. В итоге политика уволили из вуза.
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