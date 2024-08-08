"Я не отвечаю на звонки из Украины": Вэнс попал в скандал из-за Буданова и Олещука

"Второй номер" Трампа Джей Ди Вэнс грубо описывал свою неприязнь к украинскому правительству в переписке с праворадикальным блогером Чарльзом Джонсоном.

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Джей Ди Вэнс резко высказывался о Кирилле Буданове и Николае Олещуке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс попал в скандал из-за своей переписки с блогером и предпринимателем Чарльзом Джонсоном, который имеет праворадикальные взгляды и распространяет конспирологические теории.

Как пишет The Washington Post, переписка между Вэнсом и Джонсоном длилась по меньшей мере 20 месяцев, и она дает представление об открытых размышлениях кандидата в вице-президенты от Республиканской партии, которые часто совпадают с его публичными высказываниями с употреблением ненормативной лексики.

Вместе с Джонсоном он рассуждал об ответственности за саботаж газопроводов Nord Stream и грубо описывал свою неприязнь к украинскому правительству.

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В частности, в переписке Вэнс негативно высказался об украинских чиновниках, которые обращались к нему по поводу предоставления военной помощи Украине.

Речь идет о главе Главного управления разведки Минобороны Кирилле Буданове и командующем Воздушных сил ВСУ Николае Олещуке, которые, по словам Вэнса, якобы хотели обсудить предоставление западных истребителей F-16.

"Чувак, я даже не отвечаю на звонки из Украины. Двое очень высокопоставленных ребят связывались со мной. Глава их разведки и руководитель ВС. Ныли о F-16", — писал Вэнс Джонсону примерно через три недели после того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали дополнительную помощь Киеву.

Отвечая на вопрос о переписке с Джонсоном, представитель Вэнса сказал, что они "никогда не были близкими и не разделяют одну и ту же политику".

Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

Джеймс Дэвид Вэнс - позиция по Украине

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал себе нового вице-президента. При условии победы Трампа на выборах осенью 2024 года им может стать сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Джеймс Дэвид Вэнс выступал против членства Украины в НАТО и не верил в победу над Россией.

Этот кандидат последовательно призывал прекратить выделять деньги из бюджета США на любую помощь Украине и требовал от Белого дома признать, что Украина уступит часть своих территорий РФ.

Он не просто выступал против помощи Украине, но и активно саботировал этот процесс, пытаясь сорвать принятие 60 миллиардов помощи в апреле.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил, что "совсем не уверен" в мирной передаче власти, если Дональд Трамп проиграет выборы в президентской гонке 2024 года.

На вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 года произойдет мирная передача власти, Байден ответил, что "нет".

"Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он имеет это в виду, когда говорит: "Если мы проиграем, будет кровопролитие, это будут украденные выборы", - сказал действующий глава Белого дома.

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