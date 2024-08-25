Избил военного и полицейского: нардепу Дмитруку сообщили о подозрении

Правоохранители подозревают Артема Дмитрука в похищении оружия и групповом нападении на людей.

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Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении / Колаж: Главред, фото: Артем Дмитрук

Народному депутату Украины Артему Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как известно, Дмитрук находился в Одессе и действовал вместе с группой лиц. Он напал на правоохранителя в связи с выполнением им служебных обязанностей.

"При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего", - говорится в сообщении.

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Дмитруку предъявили подозрение по статьям:

по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины - умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей;

по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины - законченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц.

Еще один инцидент произошел в Киеве. Дмитрук несколько раз ударил военного в голову во время спора с ним. Из-за этого пострадавший получил травмы средней тяжести. Действия подозреваемого квалифицированы:

по ч. 1 ст. 122 УК Украины - умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения;

по ч. 1 ст. 296 УК Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.

Кто такой Артем Дмитрук? Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады. Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе. Дмитрук принимал участие в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, желающих захватить власть в городе. 9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.

Артем Дмитрук - политические скандалы

Дмитрук неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. В частности, в октябре 2023 года, по данным СМИ, он вместе с другим "слугой" Александром Куницким устроили драку с военным ВСУ в Голосеевском районе Киева.

Военному пришлось вызывать "скорую". Пострадавший утверждал, что нардепы якобы требовали от него деньги и обвиняли в каких-то аферах. Что с ходом расследования - неизвестно.

Как писал Главред, Дмитрук теперь открыто критикует Вооруженные силы в Курской области, обвиняя их в якобы преступлениях. На пост депутата уже отреагировали военные и активисты. Более того, заявление сделали и в ОП.

Тогда активист Сергей Стерненко призвал наказать нардепа, а волонтер Игорь Лаченков отметил, что слова Дмитрука - государственная измена. Депутата он назвал потенциальным коллаборационистом и гауляйтером.

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