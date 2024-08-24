У Зеленского сделали прогноз о распаде России и назвали сценарий

Распад Российской Федерации произойдет совершенно неожиданно для всех, полагает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Распад империи произойдет неожиданно - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Многим страна-агрессор Россия кажется устойчивой и далекой от распада, однако ее развал произойдет уже в обозримом будущем. Ключевым фактором таких событий станет война против Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что распад СССР дал несколько уроков относительного того, как развалится Россия.

"Первый: распад империи произойдет неожиданно для внешних наблюдателей, обманутых успокаивающим и даже бравурным тоном государственной пропаганды. Второй: не будет одного события, которое прикончит империю. Она будет истекать кровью от тысячи порезов, болеть и гнить изнутри, пока от ее тела не начнут отваливаться части", - считает чиновник. видео дня

По словам советника главы ОП, главным фактором подобных событий станет война.

"На протяжении всей истории [Украина] - богатая ресурсами и талантами, неудобная, непокорная до анархичности и всегда готовая к системному сопротивлению. И снова, как во времена Руси, региональная супердержава, абсолютно субъектная, дипломатически и военно мощная", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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Распад России маловероятен, полагает военнослужащий ВСУ Игорь Олейник. По его словам, в российском руководстве нет влиятельных фигур против войны и оппозиции, поэтому сложно что-то изменить.

Распад России Штатам не нужен, сказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв. Он уточнил, что американцы не хотели развала РФ и в 1991 году.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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