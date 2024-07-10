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Распад РФ не будет страшным: дипломат удивил планом окончания войны в Украине

Мария Николишин
10 июля 2024, 00:35
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После вчерашней атаки на Киев, на детскую больницу, не представляю, как можно сесть за стол переговоров с РФ, говорит Ельченко.
Распад РФ не будет страшным: дипломат удивил планом окончания войны в Украине
Дипломат удивил планом окончания войны в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Украину подталкивают к переговорам потому, что на Западе нет четкой стратегии в отношении войны и страны-агрессора России. Об этом заявил дипломат, постоянный представитель Украины в ООН (2015-2019 гг.), чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2020-2021 гг.) Владимир Ельченко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Как дипломат понимаю, что нам надо будет на определенном этапе с этими нелюдями о чем-то договариваться. Конечно, при Путине мы ни о чем не договоримся с этой страной, но любая война заканчивается переговорами. Хотелось, чтобы переговоры начались как можно скорее, но сегодня не вижу никаких оснований для них. Потому что с Путиным не о чем договариваться. После вчерашней атаки на Киев, на детскую больницу, не представляю, как можно сесть за стол переговоров с РФ", - сказал Ельченко.

По его словам, сегодня Украину подталкивают к переговорам потому, что на Западе нет четкой стратегии относительно войны и России.

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"Там боятся, что Россия развалится и начнется расползание ядерного оружия или неконтролируемый конфликт. Хотя мы это уже проходили в 1991 году после распада Советского Союза. Тогда также боялись, но ничего страшного не произошло", - отметил он.

Дипломат также добавил, что Украине надо убеждать западных партнеров, что ничего страшного в распаде России нет.

"Потому, что с РФ нет перспектив относительно переговоров и договоренностей. То есть с этими людьми не о чем говорить. Они принадлежат к другой цивилизации, которая не пересекается с цивилизацией, в которой находимся мы и западный мир", - подчеркивает Ельченко.

Кто такой Владимир Ельченко?

Владимир Юрьевич Ельченко (27 июня 1959, Киев, Украинская ССР) - украинский дипломат. Постоянный представитель Украины при ООН (1997-2001, 2015-2019). Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США, и по совместительству в Антигуа и Барбуде и на Ямайке (2020-2021), пишет Википедия.

Переговоры с РФ - последние новости

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, София предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией. С таким заявлением выступил временный премьер-министр Болгарии Димитр Главчев.

Экс-глава МИД и бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время не сядет за стол переговоров с Украиной, потому что это ему невыгодно.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал вероятность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он сказал, что на сегодня существует только одна модель переговоров - трехсторонний договор с посредниками, который задействовали по зерновому коридору.

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