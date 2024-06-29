Путин хочет переговоров с США, а не с Украиной: что это значит - Горбач

Путин будет ждать, пока в Америке не сложится такая ситуация, когда она захочет поговорить с Путиным, говорит эксперт.

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В Кремле не заинтересованы вести переговоры с Украиной / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

В Кремле не заинтересованы вести переговоры с Украиной об окончании войны, поскольку президент страны-агрессора России Владимир Путин и его соратники считают своим врагом коллективный Запад. Об этом заявил политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Владимир Горбач в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, действующая власть в России, которая еще в 2021 году объявила известный ультиматум США и НАТО, считает, что воюет с Западом на территории Украины, не признавая наш суверенитет.

"Они хотят говорить с США. Путин будет ждать, пока в Америке не сложится такая ситуация, когда она захочет поговорить с Путиным. Ситуация может сложиться, измениться после президентских выборов в Соединенных Штатах или чуть позже, после новой инаугурации, или еще после каких-то событий, возможно, неожиданных для нас или для американцев, но которые могут провоцироваться и планироваться российскими спецслужбами на территории Соединенных Штатов или на какой-то другой территории", - предположил он. видео дня

Горбач добавил, что если такая ситуация сложится, то россияне смогут комплексно говорить о разделе мира, зоне интересов, организовав, как говорит эксперт, "Ялтинский договор второе издание".

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, двусторонних переговоров с Россией на Глобальном саммите мира не будет. Главной целью саммита является лишение РФ инструментов агрессии во всех сферах.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает вид своей заинтересованности в диалоге. Российский диктатор Владимир Путин пытается убедить Запад заблаговременно пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.

Секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких признаков того, что Путин намерен прекратить войну против Украины. Наоборот, наблюдается активизация действий российских оккупантов.

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