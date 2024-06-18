Путин назвал условия по окончанию войны в Украине: в США жестко отреагировали

В Госдепе США отметили, что заявления Владимира Путина о выводе украинских войск из нескольких областей Украины не является разумной основой для мира.

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В США жестко отреагировали на условия Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

"Условия прекращения войны",которые озвучил российский диктатор Владимир Путин в канун Глобального саммита мира в Швейцарии, в частности относительно разоружения Украины и передачи под контроль России нескольких ее областей противоречат здравому смыслу и уставу ООН. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Голос Америки.

Он назвал заявления Путина "максималистскими" и добавил, что Путин призвал Украину отказаться от еще большей части своей суверенной территории, чем та, которую сейчас оккупирует Россия, чтобы начать переговоры.

"Ни одна ответственная страна не может сказать, что это является разумной основой для мира. Это противоречит Уставу ООН. Это противоречит элементарной морали. Это противоречит элементарному здравому смыслу", - сказал Миллер. видео дня

По его словам, по состоянию на сейчас Россия не готова к серьезным мирным переговорам об окончании войны против Украины.

"Действия РФ делают это особенно очевидным, поскольку она продолжает свои бомбардировки критической инфраструктуры Украины, угрожает кораблям в Черном море и принудительно переселяет десятки тысяч украинских детей", - отметил представитель Госдепа.

Что известно о декларации Саммита мира / Инфографика: Главред

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Война России против Украины - что известно о "мирном плане Путина"

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор назвал "условия мира" от России, которые включают вывод украинских войск из определенных областей и отказ от вступления в НАТО.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул , что во время Глобального саммита мира в Швейцарии страны-участницы не обсуждали этот план.

Аналитики из Института изучения войны считают, что Кремль не демонстрирует интереса к настоящим переговорам с Украиной, а лишь пытается выглядеть как заинтересованная сторона в диалоге, направленном на убеждение Запада в необходимости уступок, которые нарушают суверенитет Украины.

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