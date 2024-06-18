Россияне теряют позицию за позицией: в ВСУ заявили об успехах под Харьковом

На Харьковщине атаки армии страны-агрессора России не утихают со всех флангов. Личный состав и вооруженное обеспечение преобладает у противника, несмотря на это ВСУ удается отбрасывать вражеские силы с занятых позиций. Об этом сообщил командир сводного подразделения 153-й бригады ВСУ Назарий Кишак в эфире телемарафона.
По его словам, несмотря на напряженную ситуацию, постоянные штурмы и использование врагом КАБов, ВСУ проводят успешные контратаки. Так при поддержке бронированной техники украинским военным удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в районе села Глубокое, что к северу от Харькова.
Командир ВСУ также сообщил об успешных атаках на еще двух направлениях, где украинские военные уже заняли позиции. Но пока не разглашается, о каких именно населенных пунктах идет речь.
Кищак также рассказал, что ВСУ удалось перебить логистические пути россиян, их уже частично взяли под контроль украинские защитники. Как пример, в Липцах оккупационные войска уже не в состоянии применять бронетехнику, потому что логистика на их подвоз и ротацию под бдительным оком и огнем ВСУ.
Кто такой Назарий Кишак?
Назарий Кишак - в прошлом спортсмен, майдановец, ветеран АТО, который воевал на Донбассе в батальоне спецназначения МВД, основатель нескольких патриотических организаций. Сейчас командует сводным подразделением 153-й бригады ВСУ.
Контратаки ВСУ на Харьковщине - что известно
Накануне стало известно, что Силы обороны Украины успешно перехватывают инициативу на Харьковском направлении. Успешные действия украинских военных напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по территории РФ.
Российские оккупационные войска проводят активные наступательные действия на участках фронта вблизи Глубокого, Волчанска и Тихого. В то же время оккупанты смогли продвинуться на территорию агрегатного завода в Волчанске, где, вероятно, были заблокированы.
Впоследствии стало известно, что как только оккупанты оказались в окружении на агрегатном заводе в Волчанске, начались спекуляции информацией. Назывались разные данные относительно их пребывания на этом заводе. Впрочем оккупанты начали заседать на заводе еще с середины мая, когда начали свое наступление на Харьковщину. Продолжается этот процесс и сегодня.
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