Плацдарм для освобождения области: полковник оценил продвижение ВСУ на Востоке

Силы обороны Украины успешно продвигаются в Серебрянском лесу на Луганщине, что является неприятной новостью для Кремля в политическом аспекте. Об этом в эфире телемарафона сообщил полковник ВСУ, военный эксперт Петр Черник.
Он также отметил, что захват новых позиций в Серебрянском лесу может стать оптимальным плацдармом для дальнейшего продвижения украинских военных и деоккупации области.
"Такой плацдарм вполне может быть оформлен. И он начал формироваться. Понимаем, что километр на два - это ротный опорный пункт, и это очень неплохо", - указал эксперт.видео дня
Кроме того, Черник подчеркнул, что наступление ВСУ в Серебрянском лесу может быть серьезным идеологически-политическим моментом.
"Потому что это Луганщина. Россияне никак не могут выйти на административные границы области, которая в основном, в основном где-то на 99% оккупирована", - пояснил Черник.
Военный эксперт резюмировал, что это "очень серьезно и чувствительно для россиян в политическом смысле".
Кто такой Петр Черник
Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Продвижение ВСУ в Серебрянском лесу - что известно о контрударах ВСУ
Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отказался комментировать успехи украинских военных в Серебрянском лесу и призвал к тишине во время проведения операции.
Силами обороны Украины 7 июня был отбит населенный пункт Калиновка, расположенный севернее города Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщил аналитик Bild Юлиан Рёпке.
Украинские военные 23 апреля при минимальном сопротивлении отбили часть территорий в Серебрянском лесу и вернули их под контроль Украины. Об этом рассказал командующий Нацгвардии, бригадный генерал Александр Пивненко.
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