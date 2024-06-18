Плацдарм для освобождения области: полковник оценил продвижение ВСУ на Востоке

Военный аналитик отмечает, что продвижение Сил обороны в Серебрянском лесу может создать плацдарм для освобождения Луганщины.

https://glavred.info/ukraine/placdarm-dlya-osvobozhdeniya-oblasti-polkovnik-ocenil-prodvizhenie-vsu-na-vostoke-10573688.html Ссылка скопирована

Полковник оценил продвижение ВСУ на Востоке / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 4 отдельная танковая бригада

Силы обороны Украины успешно продвигаются в Серебрянском лесу на Луганщине, что является неприятной новостью для Кремля в политическом аспекте. Об этом в эфире телемарафона сообщил полковник ВСУ, военный эксперт Петр Черник.

Он также отметил, что захват новых позиций в Серебрянском лесу может стать оптимальным плацдармом для дальнейшего продвижения украинских военных и деоккупации области.

"Такой плацдарм вполне может быть оформлен. И он начал формироваться. Понимаем, что километр на два - это ротный опорный пункт, и это очень неплохо", - указал эксперт. видео дня

Кроме того, Черник подчеркнул, что наступление ВСУ в Серебрянском лесу может быть серьезным идеологически-политическим моментом.

"Потому что это Луганщина. Россияне никак не могут выйти на административные границы области, которая в основном, в основном где-то на 99% оккупирована", - пояснил Черник.

Военный эксперт резюмировал, что это "очень серьезно и чувствительно для россиян в политическом смысле".

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Продвижение ВСУ в Серебрянском лесу - что известно о контрударах ВСУ

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отказался комментировать успехи украинских военных в Серебрянском лесу и призвал к тишине во время проведения операции.

Силами обороны Украины 7 июня был отбит населенный пункт Калиновка, расположенный севернее города Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Украинские военные 23 апреля при минимальном сопротивлении отбили часть территорий в Серебрянском лесу и вернули их под контроль Украины. Об этом рассказал командующий Нацгвардии, бригадный генерал Александр Пивненко.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред